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Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия" - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
19:27 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/rossiya-1857790160.html
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия" - РИА Новости, 17.03.2023
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"
На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:27
2023-03-17T19:27
шоубиз
филипп киркоров
ангелина вовк
игорь николаев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба телеканала. Гостями передачи станут известные личности, для которых сыграют тайную мелодию из их жизни. Однако они не будут знать, какую именно. Имя исполнителя песни также станет сюрпризом для участников.Кресло главного героя программы займут Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская. По словам Киркорова, создателям шоу удалось удивить его. По информации пресс-службы, в "Моей мелодии" также появятся тайные участники.
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филипп киркоров, ангелина вовк, игорь николаев, николай басков, россия-1 (телеканал)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Ангелина Вовк, Игорь Николаев, Николай Басков, Россия-1 (телеканал)
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"

Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового музыкального шоу "Моя мелодия"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
 Шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба телеканала.
Гостями передачи станут известные личности, для которых сыграют тайную мелодию из их жизни. Однако они не будут знать, какую именно. Имя исполнителя песни также станет сюрпризом для участников.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
 Шоу Моя мелодия
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 3
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
 Шоу Моя мелодия
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 3
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
 Шоу Моя мелодия
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3
Кресло главного героя программы займут Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская.
По словам Киркорова, создателям шоу удалось удивить его.
«

"Я действительно не знал, что будет происходить на сцене, я вообще не знал, что меня ждет. Мне обещали сюрприз, и это случилось – меня удивили. Я не хочу раскрывать всех секретов, пусть это останется загадкой для телезрителей. Сказать, что я был поражен – это ничего не сказать!" – поделился артист.

По информации пресс-службы, в "Моей мелодии" также появятся тайные участники.
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ШоубизФилипп КиркоровАнгелина ВовкИгорь НиколаевНиколай БасковРоссия-1 (телеканал)
 
 
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