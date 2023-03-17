https://ria.ru/20230317/rossiya-1857790160.html

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия" - РИА Новости, 17.03.2023

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"

На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:27

2023-03-17T19:27

2023-03-17T19:27

шоубиз

филипп киркоров

ангелина вовк

игорь николаев

николай басков

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба телеканала. Гостями передачи станут известные личности, для которых сыграют тайную мелодию из их жизни. Однако они не будут знать, какую именно. Имя исполнителя песни также станет сюрпризом для участников.Кресло главного героя программы займут Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская. По словам Киркорова, создателям шоу удалось удивить его. По информации пресс-службы, в "Моей мелодии" также появятся тайные участники.

https://ria.ru/20230311/shou-1857098484.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, ангелина вовк, игорь николаев, николай басков, россия-1 (телеканал)