Канал "Россия" анонсировал премьеру нового шоу "Моя мелодия"
Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового музыкального шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На телеканале "Россия" в эту пятницу в 21:30 выходит новое музыкальное шоу "Моя мелодия", ведущим которого выступит Николая Баскова, сообщает пресс-служба телеканала.
Гостями передачи станут известные личности, для которых сыграют тайную мелодию из их жизни. Однако они не будут знать, какую именно. Имя исполнителя песни также станет сюрпризом для участников.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 3
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 3
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Шоу "Моя мелодия"
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 3
Шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3
Кресло главного героя программы займут Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская.
По словам Киркорова, создателям шоу удалось удивить его.
«
"Я действительно не знал, что будет происходить на сцене, я вообще не знал, что меня ждет. Мне обещали сюрприз, и это случилось – меня удивили. Я не хочу раскрывать всех секретов, пусть это останется загадкой для телезрителей. Сказать, что я был поражен – это ничего не сказать!" – поделился артист.
По информации пресс-службы, в "Моей мелодии" также появятся тайные участники.