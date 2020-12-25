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https://ria.ru/20201225/balkon-1590981300.html
На балконах особняков в Москве начался поэтическо-театральный фестиваль
На балконах особняков в Москве начался поэтическо-театральный фестиваль
Музыкально-поэтический театральный фестиваль Balkon пройдет онлайн в Москве с 25 декабря по 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:11
2020-12-25T19:11
культура
юрий колокольников
театр
новости культуры
даниил хармс
екатерина гусева
сергей шакуров
леонид ярмольник
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Музыкально-поэтический театральный фестиваль Balkon пройдет онлайн в Москве с 25 декабря по 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Проект Balkon – это музыкально-поэтические моноспектакли на балконах московских особняков и дворцов, которые представят известные актеры театра и кино и музыканты. В их числе Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров, Григорий Служитель, Екатерина Гусева, Мириам Сехон и ВИА "Татьяна", а также актеры театров "Практика" и на Малой Бронной."Балкон как архитектурный элемент здания всегда воспринимался как сцена, которую члены королевских семей, политические лидеры и поп-звезды используют для обращения к людям. В прошлом году Александра Филиппенко, Петр Новиков и Владимир Пилосян решили, что городские балконы можно превратить в настоящие театральные подмостки для спектаклей и перформансов, смотреть которые можно всем прямо с улицы. Так и родился фестиваль Balkon", - рассказали организаторы.Открытие нового фестиваля состоялось летом этого года в разгар самоизоляции, когда известным актерам предложили выйти на балконы своих квартир и прочитать любимые литературные произведения – стихи или прозу, снятые видеоролики транслировались онлайн.Для съемок "второго действия" фестиваля были выбраны уже знаковые городские здания – Дом Гоголя на Никитском бульваре, кафе "Пушкинъ", Большой Царицынский дворец и Дом Наркомфина.Колокольников прочитает стихотворение Некрасова "Мужичок с ноготок", Ярмольник – сатирический стих Даниила Хармса "Дворник - Дед Мороз", Гусева – "Начало зимы" современного автора Быкова, Шакуров – "Диалог у новогодней елки" Левитанского. Участницы ретро ВИА "Татьяна" и Мириам Сехон споют о том, как " в самом сердце Москвы не уснул человек" Фрадкина и Лазарева.Основную программу фестиваля дополнит образовательно-развлекательный контент – серия публикаций, рассказывающих о городе и истории театра. Проект "Москва глазами инженера" устроит онлайн-путешествие по самым интересным балконам города с зимними историями о знаковых архитектурных памятниках.
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РИА Новости
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96
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юрий колокольников, театр, новости культуры, даниил хармс, екатерина гусева, сергей шакуров, леонид ярмольник

На балконах особняков в Москве начался поэтическо-театральный фестиваль

19:11 25.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Музыкально-поэтический театральный фестиваль Balkon пройдет онлайн в Москве с 25 декабря по 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Проект Balkon – это музыкально-поэтические моноспектакли на балконах московских особняков и дворцов, которые представят известные актеры театра и кино и музыканты. В их числе Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров, Григорий Служитель, Екатерина Гусева, Мириам Сехон и ВИА "Татьяна", а также актеры театров "Практика" и на Малой Бронной.
"Балкон как архитектурный элемент здания всегда воспринимался как сцена, которую члены королевских семей, политические лидеры и поп-звезды используют для обращения к людям. В прошлом году Александра Филиппенко, Петр Новиков и Владимир Пилосян решили, что городские балконы можно превратить в настоящие театральные подмостки для спектаклей и перформансов, смотреть которые можно всем прямо с улицы. Так и родился фестиваль Balkon", - рассказали организаторы.
Открытие нового фестиваля состоялось летом этого года в разгар самоизоляции, когда известным актерам предложили выйти на балконы своих квартир и прочитать любимые литературные произведения – стихи или прозу, снятые видеоролики транслировались онлайн.
Для съемок "второго действия" фестиваля были выбраны уже знаковые городские здания – Дом Гоголя на Никитском бульваре, кафе "Пушкинъ", Большой Царицынский дворец и Дом Наркомфина.
Колокольников прочитает стихотворение Некрасова "Мужичок с ноготок", Ярмольник – сатирический стих Даниила Хармса "Дворник - Дед Мороз", Гусева – "Начало зимы" современного автора Быкова, Шакуров – "Диалог у новогодней елки" Левитанского. Участницы ретро ВИА "Татьяна" и Мириам Сехон споют о том, как " в самом сердце Москвы не уснул человек" Фрадкина и Лазарева.
Основную программу фестиваля дополнит образовательно-развлекательный контент – серия публикаций, рассказывающих о городе и истории театра. Проект "Москва глазами инженера" устроит онлайн-путешествие по самым интересным балконам города с зимними историями о знаковых архитектурных памятниках.
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 15:09Культура
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве
 
КультураЮрий КолокольниковТеатрНовости культурыДаниил ХармсЕкатерина ГусеваСергей ШакуровЛеонид Ярмольник
 
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