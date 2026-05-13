Друг Александра Солопова назвал причину смерти артиста

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера и режиссера Александра Солопова, ставшего популярным после исполнения одной из ролей в советском фильме "Вкус хлеба" 1979 года, стала опухоль кишечника, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.
Солопов умер 11 мая в возрасте 70 лет.
"У него были проблемы с кишечником, опухоль", - сказал друг артиста.
Наибольшую популярность артист приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте "Вкус хлеба", выщедшей в 1979 году. Его партнерами в ней были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко.