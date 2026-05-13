Рейтинг@Mail.ru
Друг Александра Солопова назвал причину смерти артиста - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:46 13.05.2026 (обновлено: 13:49 13.05.2026)
Друг Александра Солопова назвал причину смерти артиста

Причиной смерти актера Александра Солопова стала опухоль кишечника

© Фото : Александр Солопов/ВКонтактеАктер и режиссер Александр Солопов
Актер и режиссер Александр Солопов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Александр Солопов/ВКонтакте
Актер и режиссер Александр Солопов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер и режиссер Александр Солопов умер 11 мая в возрасте 70 лет.
  • Причиной смерти стала опухоль кишечника.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера и режиссера Александра Солопова, ставшего популярным после исполнения одной из ролей в советском фильме "Вкус хлеба" 1979 года, стала опухоль кишечника, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.
Солопов умер 11 мая в возрасте 70 лет.
"У него были проблемы с кишечником, опухоль", - сказал друг артиста.
Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977-1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.
Наибольшую популярность артист приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте "Вкус хлеба", выщедшей в 1979 году. Его партнерами в ней были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко.
 
КультураХарьковДонецкСергей ШакуровЭрнст РомановАлександр Солопов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала