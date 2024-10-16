Топ-20 лучших российских детективов 2024 года: фильмы и сериалы

Оглавление
- 20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2024 года
- “Внутри убийцы”
- “Противостояние ”
- “Горький 53”
- “Я знаю, кто тебя убил”
- “Любопытная Варвара”
- “Мосгаз. Дело № 10. Метроном”
- “Лиса”
- “Черное солнце”
- “Престиж”
- “Страх над Невой”
- “Уловки разума”
- “Зло”
- “Город тайн”
- “Одержимость”
- “Загляни ему в голову”
- “Отель “Солнечная долина”
- “Мышеловка”
- “Западня”
- “Калимба”
- “Ангел мести”
Любители историй про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро точно оценят новинки, которые вышли на экраны в 2024 году. Топ лучших фильмов и сериалов российского производства с высоким рейтингом, которые можно смотреть в России бесплатно по ТВ и онлайн в хорошем качестве, - в материале РИА Новости.
На презентации сезона ИРИ представили "Последнего богатыря" и "Эль Русо"
27 сентября 2024, 01:03
20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2024 года
Российские режиссеры в 2024 году вновь радуют поклонников большим количеством разнообразных проектов в детективном жанре. Причем среди них с заметным отрывом лидируют сериалы: видимо, даже стандартного полного метра не всегда хватает для того, чтобы раскрыть все перипетии расследования самых сложных и запутанных дел.
Вот лишь несколько новинок, которые вышли на экраны в текущем году, но уже успели заслужить высокие оценки зрителей.
“Внутри убийцы”
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериал "Внутри убийцы"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериал "Внутри убийцы"
Дата выхода: 22 февраля 2024 года
Режиссер: Владимир Мирзоев
В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева и др.
Количество серий: 5
Отечественный мини-сериал представляет собой адаптацию бестселлера писателя Майка Омера. В центре сюжета - профайлер Зоя Волгина, которая расследует жестокие преступления серийного убийцы на улицах Санкт-Петербурга. Маньяк не просто лишает своих жертв жизни: он бальзамирует тела и превращает их в жуткие статуи.
Погрузившись в расследование вместе со своим напарником Тимофеем Зоя понимает, что кошмар, с которым ей невольно пришлось столкнуться, как-то связан с тем ужасом, который ей пришлось пережить много лет назад в собственном детстве.
“Противостояние ”
© Первый канал (2024)Кадр из сериала "Противостояние"
© Первый канал (2024)
Кадр из сериала "Противостояние"
Дата выхода: 26 сентября 2024 года
Режиссер: Тимур Алпатов
В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов и др.
Количество серий: 8
Жестокое и необычное преступление происходит в Магадане. Тело жертвы лишилось головы, а почерк убийцы подозрительно напоминает аналогичное убийство, но зафиксированное много лет назад, в последние месяцы Великой Отечественной войны. За расследование берутся полковник Костенко и лейтенант Тадава. Именно им предстоит выяснить, как связаны два преступления, и найти истину, определив наконец имя преступника.
“Горький 53”
© Телекомпания НТВ (2024)Кадр из сериала "Горький-53"
© Телекомпания НТВ (2024)
Кадр из сериала "Горький-53"
Дата выхода: 23 апреля 2024 года
Режиссер: Сергей Коротаев
В главных ролях: Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов и др.
Количество серий: 8
Детектив в стиле ретро, события которого переносят зрителя в середину прошлого века. Масштабная амнистия наполняет улицы советских городов опасными личностями, и криминальная обстановка в стране обостряется буквально до предела. В это же время на свободу выходит бывший фронтовик Иван Астафьев. Вот только даже после долгожданного возвращения в родной Горький о спокойной жизни ему остается только мечтать. Волею судьбы и в результате рокового случая он оказывается связан с действующей в городе преступной организацией.
“Я знаю, кто тебя убил”
© Киностудия КИТ (2024)Кадр из сериала "Я знаю, кто тебя убил"
© Киностудия КИТ (2024)
Кадр из сериала "Я знаю, кто тебя убил"
Дата выхода: 1 мая 2024 года
Режиссер: Софья Райзман
В главных ролях: Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин мл., Мария Смольникова и др.
Количество серий: 8
Маленькая девочка бесследно исчезает прямо во время циркового представления. Ее родители безутешны, ведь похититель не выходит на связь, не просит выкупа, а значит, и судьба дочери для них остается неизвестной. Но что же двигает человеком, решившимся на такое чудовищное преступление? Как оказывается, Герман одержим жаждой мести: он уверен, что родители похищенной им малышки виноваты в смерти его сестры.
Справедливы ли подозрения похитителя и смогут ли родители вновь обнять пропавшего ребенка?
“Любопытная Варвара”
© Карго Фильм (2024)Кадр из сериала "Любопытная Варвара"
© Карго Фильм (2024)
Кадр из сериала "Любопытная Варвара"
Дата выхода: 1 сентября 2024 года
Режиссер: Юрий Коробейников
В главных ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Фёдоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева и др.
Количество серий: 8
Увлекательная детективная история для юных зрителей и их родителей. Варваре Смородиной всего 10 лет, но девочка уже отличается большим умом и сообразительностью. Девочка очень хочет пойти по стопам своего дедушки и стать настоящим детективом, а потому, приезжая на летние каникулы в небольшой поселок, она смело принимается за расследование происходящих там загадочных событий. А помогать ей в этом будет новый друг - местный житель, мальчик Вася.
“Мосгаз. Дело № 10. Метроном”
© Студия Русский проект (2024)Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 10. Метроном"
© Студия Русский проект (2024)
Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 10. Метроном"
Дата выхода: 29 апреля 2024 года
Режиссер: Евгений Звездаков
В главных ролях: Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров и др.
Количество серий: 8
Продолжение полюбившегося зрителям сериала о работе опергруппы МУРа, раскрывающей самые сложные и запутанные преступления. На этот раз действие нового сезона разворачивается в 1982 году. Сотрудники прославленной опергруппы остались без руководителя, но, кажется, свободным это место останется недолго: на него уже претендует не лишенный амбиций майор Виктор Ковалев.
А тем временем на горизонте у оперативников появляется новое дело. Буквально на сцене убит знаменитый артист Москонцерта, но как только герои берутся за расследование, выясняется, что за убийством скрывается серьезная преступная схема и кто-то явно не хочет, чтобы правда выплыла наружу.
“Лиса”
© Кинокомпания "Дикси" (2024)Кадр из сериала "Лиса"
© Кинокомпания "Дикси" (2024)
Кадр из сериала "Лиса"
Дата выхода: 16 сентября 2024 года
Режиссер: Мурад Алиев
В главных ролях: Олеся Фаттахова, Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко и др.
Количество серий: 24
Несчастный случай оборачивается для эксперта-криминалиста Веры Лисицыной необычным даром. Теперь она при помощи так называемого ментального зрения может со сто стопроцентной уверенностью распознавать любую ложь. Новая способность оказывается очень полезна в работе: расследовать даже самые сложные и замысловатые преступления, вооружившись подобным “инструментом”, становится гораздо проще.
А вот в обычной жизни эффект от непрошенного дара порой прямо противоположный: проблемы возникают как при взаимодействии с коллегами, так и в общении с самыми близкими и любимыми людьми.
“Черное солнце”
© Телекомпания НТВ (2024)Кадр из сериала "Чёрное солнце"
© Телекомпания НТВ (2024)
Кадр из сериала "Чёрное солнце"
Дата выхода: 1 марта 2024 года
Режиссер: Анна Носатова
В главных ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Петр Кислов, Виктория Корлякова, Петар Зекавица, Артур Казберов и др.
Количество серий: 12
Следователь Игорь Жук пережил большую трагедию: его жена погибла. Работа побуждает его вместе с детьми переехать в Ленинградскую область, в город Выборг, где вскоре придется столкнуться с жестоким преступлением. В лесу обнаружено тело молодой девушки, которую убийца не просто лишил жизни, но и нанес ужасающие увечья. Впрочем, для Игоря это происшествие имеет особое значение: над похожим преступлением незадолго до своей гибели работала его супруга. Теперь следователю вместе детективом Чагиным предстоит поймать убийцу.
“Престиж”
© Телеканал СТС (2024)Кадр из сериала "Престиж"
© Телеканал СТС (2024)
Кадр из сериала "Престиж"
Дата выхода: 15 февраля 2024 год
Режиссер: Сергей Сенцов
В главных ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова и др.
Количество серий: 8
Среди жителей подмосковного элитного поселка с говорящим названием Престиж не встретишь случайных лиц. Все владельцы домов здесь - сплошь успешные бизнесмены, известные артисты и влиятельные чиновники. И вот как гром среди ясного неба в благополучной жизни появляется шокирующая новость: убита няня, работавшая в одной из местных семей. Расследование берет в свои руки “королева местной полиции” Елизавета Егоровна. Сможет ли она выяснить, какие тайны скрываются за высокими заборами и роскошными фасадами?
“Страх над Невой”
© Телекомпания НТВ (2023)Кадр из сериала "Страх над Невой"
© Телекомпания НТВ (2023)
Кадр из сериала "Страх над Невой"
Дата выхода: 6 февраля 2024 года
Режиссер: Илья Максимов
В главных ролях: Антон Хабаров, Андрей Фролов, Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная, Дмитрий Сутырин и др.
Количество серий: 9
Середина прошлого века. На улицах Ленинграда орудует таинственный убийца, оставляющий рядом с телами своих жертв в центре города загадочные выполненные углем знаки. За расследование преступлений берется майор КГБ Владимир Чубин, а помогать ему будет капитан милиции Егор Фёдоров.
Вот только Чубину в процессе расследования необходимо не только вычислить преступника, но и побороть собственных демонов. Ведь с оккультными преступлениями он сталкивается не впервые и едва не погиб, пытаясь вывести на чистую воду религиозную секту. Страх темноты, острое чувство вины - вот что осталось у него на память об этом деле. Но прошли годы, и им с напарником необходимо предотвратить будущие убийства.
Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым
16 сентября 2024, 04:15
“Уловки разума”
Дата выхода: 20 апреля 2024 года
Режиссер: Дмитрий Сорокин
В главных ролях: Елена Лотова, Всеволод Болдин, Серафим Долбунов, Кирилл Мелехов, Владимир Роганов, Анна Ещенко, Виктория Шахова и др.
Количество серий: 4
© Мэджик Фэктори (2024)Кадр из сериала "Уловки разума"
© Мэджик Фэктори (2024)
Кадр из сериала "Уловки разума"
Тихий провинциальный город Любимов потрясен серией таинственных преступлений. Убиты несколько молодых женщин, взявшаяся за дело следователь Кира Карелина уверена: все это - дело рук жестокого маньяка. Однако у психотерапевта Константина Холмогорова, главное оружие которого - совершенное владение поистине уникальным методом регрессивного психоза, свой взгляд на события в родном городке. И для того, чтобы докопаться до правды, героям предстоит работать вместе.
“Зло”
© РЕН ТВ (2024)Кадр из сериала "Зло"
© РЕН ТВ (2024)
Кадр из сериала "Зло"
Дата выхода: 23 февраля 2024
Режиссер: Алексей Мурадов
В главных ролях: Даниил Страхов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Андрей Чернышов, Евгений Харитонов, Борис Щербаков, Александр Назаров и др.
Количество серий: 12
На дворе 1979 год, а в столичной квартире прославленной балерины совершено не просто ограбление, а ограбление с убийством (погибла домработница). В расследовании этого преступления следователю Игорю Анохину будет помогать журналист Юрий Ельцов. Практически одновременно с этим в Ереване происходит ограбление банка, к которому оказывается причастен знакомый Ельцова - вор по кличке Махаон. На первый взгляд между этими двумя резонансными событиями нет никакой взаимосвязи, но вскоре герои начинают подозревать, что и за одним, и за другим стоят очень влиятельные люди.
“Город тайн”
© ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM (2024)Кадр из сериала "Город тайн"
© ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM (2024)
Кадр из сериала "Город тайн"
Дата выхода: 5 августа 2024 года
Режиссер: Сергей Пикалов
В главных ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков и др.
Количество серий: 16
У следователя Платова есть уникальная особенность: он практически полностью лишен возможности испытывать какие бы то ни было чувства. Правда, в работе данный недостаток зачастую выступает как преимущество и позволяет сохранять рассудок холодным в любой ситуации. Правда, общение с коллегами и окружающими людьми выстраивать сложнее, а потому герой остается одиноким.
Все меняется, когда бизнесмен, планировавший передать Платову компромат на целый ряд высокопоставленных и влиятельных людей, оказывается убит. Платов берется за расследование, а помогать ему в этом будет лейтенант Полина Лаврова.
“Одержимость”
© Эпик Медиа (2024)Кадр из фильма "Одержимость"
© Эпик Медиа (2024)
Кадр из фильма "Одержимость"
Дата выхода: 19 сентября 2024 года
Режиссер: Валентина Власова
В главных ролях: Антон Феоктистов, Марина Калецкая, Марина Поддубная, Юлианна Михневич, Максим Дубовский, Павел Харланчук и др.
Количество серий: 4
Глеб искренне и очень сильно любит свою жену. И потому, когда его супруга внезапно пропадает аккурат в главную ночь года, а на следующий день внезапно выясняется, что она обвиняется не просто в преступлении, а в убийстве, ему не остается ничего другого, кроме как сделать все для ее спасения. Но для этого ему предстоит узнать, какие тайны так долго скрывала от него любимая женщина.
“Загляни ему в голову”
© ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс (2024)Кадр из сериала "Загляни ему в голову"
© ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс (2024)
Кадр из сериала "Загляни ему в голову"
Дата выхода: 4 апреля 2024 года
Режиссер: Валерия Ивановская
В главных ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Валентин Смирнитский, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич и др.
Количество серий: 32
В прошлом Лунин был клиническим психологом, а сейчас работает консультантом и помогает коллегам из оперативно-следственной группы успешно раскрывать преступления. В этом ему помогает особый дар - способность не просто представлять себя на месте преступника, но и буквально вживаться в его роль, проникать в сознание и, как следствие, успешно выявлять движущие им мотивы. Однако кажущийся таким полезным дар на самом деле - настоящее проклятие главного героя, серьезное психическое заболевание, которое ему приходится держать от всех в строжайшей тайне.
“Отель “Солнечная долина”
© Студия П (2024)Кадр из сериала "Отель "Солнечная долина"
© Студия П (2024)
Кадр из сериала "Отель "Солнечная долина"
Дата выхода: 21 сентября 2024 года
Режиссеры: Александр Олейников, Павел Иванов
В главных ролях: Алеся Алисиевич, Андрей Попов, Алёна Хмельницкая, Павел Белозёров, Дмитрий Орлов, Владимир Довжик, Андрей Межулис, Екатерина Семёнова и др.
Количество серий: 4
Что делать, если во время отдыха в расположенном за городом отеле внезапно и при самых загадочных обстоятельствах у девушки пропадает жених? Блогер Кира Островская намерена докопаться до правды и понять, что случилось с ее возлюбленным. Для этого она устраивается в тот же отель официанткой и постепенно, шаг за шагом, распутывает эту тайну.
“Мышеловка”
© Эпик Медиа (2024)Кадр из сериала "Мышеловка"
© Эпик Медиа (2024)
Кадр из сериала "Мышеловка"
Дата выхода: 30 августа 2024 года
Режиссер: Кира Ангелина
В главных ролях: Дарья Щербакова, Александр Арсентьев, Алёна Ивченко, Артем Григорьев, Евгения Ярушникова, Леонид Громов, Игорь Литовкин и др.
Количество серий: 4
Директор крупного коммерческого банка убит в разгар роскошного приема. Под подозрением находятся буквально все присутствовавшие на мероприятии гости, тем более что практически у каждого были свои причины желать ему смерти. Но кто именно является преступником - это и предстоит выяснить следователю Ирине Меркуловой, которая берется за расследование, несмотря на обострившиеся отношения с супругом. Ведь кому понравится, что его вторая половинка все свое время посвящает работе, а не семье?
“Западня”
© Эпик Медия (2024)Кадр из фильма "Западня"
© Эпик Медия (2024)
Кадр из фильма "Западня"
Дата выхода: 16 августа 2024 года
Режиссер: Олег Штром
В главных ролях: Евгения Синицкая, Мария Кондратенко, Владимир Миллер, Людмила Юрова, Дмитрий Кундрюцкий, Александр Аккуратов, Пётр Котров и др.
Количество серий: 4
Варвара успешно занимается ландшафтным дизайном и, получив очередной заказ, отправляется на побережье, чтобы привести в порядок окружающий частную усадьбу сад. Но вскоре казавшаяся вполне мирной ситуация стремительно меняется: после семейной вечеринки хозяин роскошного дома найден мертвым, а полиция обнаруживает в комнате Варвары наполненный ядом флакон. Могла ли девушка совершить это преступление или настоящим убийцей является кто-то другой?
“Калимба”
© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Калимба"
Дата выхода: 16 мая 2024 года
Режиссер: Нурбек Эген
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко и др.
Количество серий: 8
В центре сюжета - опасный эксперимент, который воплощает в жизнь профессор психиатрии Виктор Мещерский. В одно замкнутое пространство он помещает несколько необычных пар: совершивших те или иные преступления граждан и их жертв. Например, ставшего инвалидом после автоаварии мужчину - и девушку, которая сидела за рулем. Какие цели преследует автор эксперимента, участникам неизвестно, но обстановка в доме, в котором им предстоит провести вместе несколько недель, стремительно накаляется.
“Ангел мести”
© Марс Медиа Энтертейнмент (2024)Кадр из сериала "Ангел мести"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2024)
Кадр из сериала "Ангел мести"
Дата выхода: 26 июля 2024 год
Режиссер: Дарья Полторацкая
В главных ролях: Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова и др.
Количество серий: 12
У вернувшегося в родной город Андрея Корсакова есть план жестокой мести всем, по чьей вине вся его жизнь была пущена под откос. Много лет назад предательство близких людей и вероломство высокопоставленных лиц лишили его не только доброго имени, возлюбленной и свободы, но и едва не лишили жизни. И вот теперь Андрей готов призвать к ответу всех, на чьих плечах лежит ответственность за его судьбу.
Возвращение на "Тверскую": НТВ покажет новый сезон остросюжетного детектива
29 августа 2024, 10:30