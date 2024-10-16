Топ-20 лучших российских детективов 2024 года: фильмы и сериалы

Любители историй про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро точно оценят новинки, которые вышли на экраны в 2024 году. Топ лучших фильмов и сериалов российского производства с высоким рейтингом, которые можно смотреть в России бесплатно по ТВ и онлайн в хорошем качестве, - в материале РИА Новости.

20 лучших российских детективных фильмов и сериалов 2024 года

Российские режиссеры в 2024 году вновь радуют поклонников большим количеством разнообразных проектов в детективном жанре. Причем среди них с заметным отрывом лидируют сериалы: видимо, даже стандартного полного метра не всегда хватает для того, чтобы раскрыть все перипетии расследования самых сложных и запутанных дел.

Вот лишь несколько новинок, которые вышли на экраны в текущем году, но уже успели заслужить высокие оценки зрителей.

“Внутри убийцы”

© Плюс Студия (2024) Кадр из сериал "Внутри убийцы" © Плюс Студия (2024) Кадр из сериал "Внутри убийцы"

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров , Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева и др.

Количество серий: 5

Отечественный мини-сериал представляет собой адаптацию бестселлера писателя Майка Омера. В центре сюжета - профайлер Зоя Волгина, которая расследует жестокие преступления серийного убийцы на улицах Санкт-Петербурга . Маньяк не просто лишает своих жертв жизни: он бальзамирует тела и превращает их в жуткие статуи.

Погрузившись в расследование вместе со своим напарником Тимофеем Зоя понимает, что кошмар, с которым ей невольно пришлось столкнуться, как-то связан с тем ужасом, который ей пришлось пережить много лет назад в собственном детстве.

“Противостояние ”

© Первый канал (2024) Кадр из сериала "Противостояние" © Первый канал (2024) Кадр из сериала "Противостояние"

Дата выхода: 26 сентября 2024 года

Режиссер: Тимур Алпатов

Количество серий: 8

Жестокое и необычное преступление происходит в Магадане . Тело жертвы лишилось головы, а почерк убийцы подозрительно напоминает аналогичное убийство, но зафиксированное много лет назад, в последние месяцы Великой Отечественной войны. За расследование берутся полковник Костенко и лейтенант Тадава. Именно им предстоит выяснить, как связаны два преступления, и найти истину, определив наконец имя преступника.

“Горький 53”

© Телекомпания НТВ (2024) Кадр из сериала "Горький-53" © Телекомпания НТВ (2024) Кадр из сериала "Горький-53"

Дата выхода: 23 апреля 2024 года

Режиссер: Сергей Коротаев

Количество серий: 8

Детектив в стиле ретро, события которого переносят зрителя в середину прошлого века. Масштабная амнистия наполняет улицы советских городов опасными личностями, и криминальная обстановка в стране обостряется буквально до предела. В это же время на свободу выходит бывший фронтовик Иван Астафьев. Вот только даже после долгожданного возвращения в родной Горький о спокойной жизни ему остается только мечтать. Волею судьбы и в результате рокового случая он оказывается связан с действующей в городе преступной организацией.

“Я знаю, кто тебя убил”

© Киностудия КИТ (2024) Кадр из сериала "Я знаю, кто тебя убил" © Киностудия КИТ (2024) Кадр из сериала "Я знаю, кто тебя убил"

Дата выхода: 1 мая 2024 года

Режиссер: Софья Райзман

Количество серий: 8

Маленькая девочка бесследно исчезает прямо во время циркового представления. Ее родители безутешны, ведь похититель не выходит на связь, не просит выкупа, а значит, и судьба дочери для них остается неизвестной. Но что же двигает человеком, решившимся на такое чудовищное преступление? Как оказывается, Герман одержим жаждой мести: он уверен, что родители похищенной им малышки виноваты в смерти его сестры.

Справедливы ли подозрения похитителя и смогут ли родители вновь обнять пропавшего ребенка?

“Любопытная Варвара”

© Карго Фильм (2024) Кадр из сериала "Любопытная Варвара" © Карго Фильм (2024) Кадр из сериала "Любопытная Варвара"

Дата выхода: 1 сентября 2024 года

Режиссер: Юрий Коробейников

Количество серий: 8

Увлекательная детективная история для юных зрителей и их родителей. Варваре Смородиной всего 10 лет, но девочка уже отличается большим умом и сообразительностью. Девочка очень хочет пойти по стопам своего дедушки и стать настоящим детективом, а потому, приезжая на летние каникулы в небольшой поселок, она смело принимается за расследование происходящих там загадочных событий. А помогать ей в этом будет новый друг - местный житель, мальчик Вася.

“Мосгаз. Дело № 10. Метроном”

© Студия Русский проект (2024) Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 10. Метроном" © Студия Русский проект (2024) Кадр из сериала "Мосгаз. Дело № 10. Метроном"

Дата выхода: 29 апреля 2024 года

Режиссер: Евгений Звездаков

Количество серий: 8

Продолжение полюбившегося зрителям сериала о работе опергруппы МУРа, раскрывающей самые сложные и запутанные преступления. На этот раз действие нового сезона разворачивается в 1982 году. Сотрудники прославленной опергруппы остались без руководителя, но, кажется, свободным это место останется недолго: на него уже претендует не лишенный амбиций майор Виктор Ковалев.

А тем временем на горизонте у оперативников появляется новое дело. Буквально на сцене убит знаменитый артист Москонцерта, но как только герои берутся за расследование, выясняется, что за убийством скрывается серьезная преступная схема и кто-то явно не хочет, чтобы правда выплыла наружу.

“Лиса”

© Кинокомпания "Дикси" (2024) Кадр из сериала "Лиса" © Кинокомпания "Дикси" (2024) Кадр из сериала "Лиса"

Дата выхода: 16 сентября 2024 года

Режиссер: Мурад Алиев

В главных ролях: Олеся Фаттахова, Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Михаил Васьков , Светлана Рубан, Михаил Грищенко и др.

Количество серий: 24

Несчастный случай оборачивается для эксперта-криминалиста Веры Лисицыной необычным даром. Теперь она при помощи так называемого ментального зрения может со сто стопроцентной уверенностью распознавать любую ложь. Новая способность оказывается очень полезна в работе: расследовать даже самые сложные и замысловатые преступления, вооружившись подобным “инструментом”, становится гораздо проще.

А вот в обычной жизни эффект от непрошенного дара порой прямо противоположный: проблемы возникают как при взаимодействии с коллегами, так и в общении с самыми близкими и любимыми людьми.

“Черное солнце”

© Телекомпания НТВ (2024) Кадр из сериала "Чёрное солнце" © Телекомпания НТВ (2024) Кадр из сериала "Чёрное солнце"

Дата выхода: 1 марта 2024 года

Режиссер: Анна Носатова

В главных ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Петр Кислов, Виктория Корлякова, Петар Зекавица, Артур Казберов и др.

Количество серий: 12

Следователь Игорь Жук пережил большую трагедию: его жена погибла. Работа побуждает его вместе с детьми переехать в Ленинградскую область , в город Выборг , где вскоре придется столкнуться с жестоким преступлением. В лесу обнаружено тело молодой девушки, которую убийца не просто лишил жизни, но и нанес ужасающие увечья. Впрочем, для Игоря это происшествие имеет особое значение: над похожим преступлением незадолго до своей гибели работала его супруга. Теперь следователю вместе детективом Чагиным предстоит поймать убийцу.

“Престиж”

© Телеканал СТС (2024) Кадр из сериала "Престиж" © Телеканал СТС (2024) Кадр из сериала "Престиж"

Дата выхода: 15 февраля 2024 год

Режиссер: Сергей Сенцов

Количество серий: 8

Среди жителей подмосковного элитного поселка с говорящим названием Престиж не встретишь случайных лиц. Все владельцы домов здесь - сплошь успешные бизнесмены, известные артисты и влиятельные чиновники. И вот как гром среди ясного неба в благополучной жизни появляется шокирующая новость: убита няня, работавшая в одной из местных семей. Расследование берет в свои руки “королева местной полиции” Елизавета Егоровна. Сможет ли она выяснить, какие тайны скрываются за высокими заборами и роскошными фасадами?

“Страх над Невой”

© Телекомпания НТВ (2023) Кадр из сериала "Страх над Невой" © Телекомпания НТВ (2023) Кадр из сериала "Страх над Невой"

Дата выхода: 6 февраля 2024 года

Режиссер: Илья Максимов

В главных ролях: Антон Хабаров, Андрей Фролов, Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная, Дмитрий Сутырин и др.

Количество серий: 9

Середина прошлого века. На улицах Ленинграда орудует таинственный убийца, оставляющий рядом с телами своих жертв в центре города загадочные выполненные углем знаки. За расследование преступлений берется майор КГБ Владимир Чубин, а помогать ему будет капитан милиции Егор Фёдоров.

Вот только Чубину в процессе расследования необходимо не только вычислить преступника, но и побороть собственных демонов. Ведь с оккультными преступлениями он сталкивается не впервые и едва не погиб, пытаясь вывести на чистую воду религиозную секту. Страх темноты, острое чувство вины - вот что осталось у него на память об этом деле. Но прошли годы, и им с напарником необходимо предотвратить будущие убийства.

“Уловки разума”

Дата выхода: 20 апреля 2024 года

Режиссер: Дмитрий Сорокин

В главных ролях: Елена Лотова, Всеволод Болдин, Серафим Долбунов, Кирилл Мелехов, Владимир Роганов, Анна Ещенко, Виктория Шахова и др.

Количество серий: 4

© Мэджик Фэктори (2024) Кадр из сериала "Уловки разума" © Мэджик Фэктори (2024) Кадр из сериала "Уловки разума"

Тихий провинциальный город Любимов потрясен серией таинственных преступлений. Убиты несколько молодых женщин, взявшаяся за дело следователь Кира Карелина уверена: все это - дело рук жестокого маньяка. Однако у психотерапевта Константина Холмогорова, главное оружие которого - совершенное владение поистине уникальным методом регрессивного психоза, свой взгляд на события в родном городке. И для того, чтобы докопаться до правды, героям предстоит работать вместе.

“Зло”

© РЕН ТВ (2024) Кадр из сериала "Зло" © РЕН ТВ (2024) Кадр из сериала "Зло"

Дата выхода: 23 февраля 2024

Режиссер: Алексей Мурадов

Количество серий: 12

На дворе 1979 год, а в столичной квартире прославленной балерины совершено не просто ограбление, а ограбление с убийством (погибла домработница). В расследовании этого преступления следователю Игорю Анохину будет помогать журналист Юрий Ельцов. Практически одновременно с этим в Ереване происходит ограбление банка, к которому оказывается причастен знакомый Ельцова - вор по кличке Махаон. На первый взгляд между этими двумя резонансными событиями нет никакой взаимосвязи, но вскоре герои начинают подозревать, что и за одним, и за другим стоят очень влиятельные люди.

“Город тайн”

© ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM (2024) Кадр из сериала "Город тайн" © ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM (2024) Кадр из сериала "Город тайн"

Дата выхода: 5 августа 2024 года

Режиссер: Сергей Пикалов

В главных ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков и др.

Количество серий: 16

У следователя Платова есть уникальная особенность: он практически полностью лишен возможности испытывать какие бы то ни было чувства. Правда, в работе данный недостаток зачастую выступает как преимущество и позволяет сохранять рассудок холодным в любой ситуации. Правда, общение с коллегами и окружающими людьми выстраивать сложнее, а потому герой остается одиноким.

Все меняется, когда бизнесмен, планировавший передать Платову компромат на целый ряд высокопоставленных и влиятельных людей, оказывается убит. Платов берется за расследование, а помогать ему в этом будет лейтенант Полина Лаврова.

“Одержимость”

© Эпик Медиа (2024) Кадр из фильма "Одержимость" © Эпик Медиа (2024) Кадр из фильма "Одержимость"

Дата выхода: 19 сентября 2024 года

В главных ролях: Антон Феоктистов, Марина Калецкая, Марина Поддубная, Юлианна Михневич, Максим Дубовский, Павел Харланчук и др.

Количество серий: 4

Глеб искренне и очень сильно любит свою жену. И потому, когда его супруга внезапно пропадает аккурат в главную ночь года, а на следующий день внезапно выясняется, что она обвиняется не просто в преступлении, а в убийстве, ему не остается ничего другого, кроме как сделать все для ее спасения. Но для этого ему предстоит узнать, какие тайны так долго скрывала от него любимая женщина.

“Загляни ему в голову”

© ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс (2024) Кадр из сериала "Загляни ему в голову" © ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс (2024) Кадр из сериала "Загляни ему в голову"

Дата выхода: 4 апреля 2024 года

Режиссер: Валерия Ивановская

В главных ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Валентин Смирнитский, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич и др.

Количество серий: 32

В прошлом Лунин был клиническим психологом, а сейчас работает консультантом и помогает коллегам из оперативно-следственной группы успешно раскрывать преступления. В этом ему помогает особый дар - способность не просто представлять себя на месте преступника, но и буквально вживаться в его роль, проникать в сознание и, как следствие, успешно выявлять движущие им мотивы. Однако кажущийся таким полезным дар на самом деле - настоящее проклятие главного героя, серьезное психическое заболевание, которое ему приходится держать от всех в строжайшей тайне.

“Отель “Солнечная долина”

© Студия П (2024) Кадр из сериала "Отель "Солнечная долина" © Студия П (2024) Кадр из сериала "Отель "Солнечная долина"

Дата выхода: 21 сентября 2024 года

Режиссеры: Александр Олейников, Павел Иванов

Количество серий: 4

Что делать, если во время отдыха в расположенном за городом отеле внезапно и при самых загадочных обстоятельствах у девушки пропадает жених? Блогер Кира Островская намерена докопаться до правды и понять, что случилось с ее возлюбленным. Для этого она устраивается в тот же отель официанткой и постепенно, шаг за шагом, распутывает эту тайну.

“Мышеловка”

© Эпик Медиа (2024) Кадр из сериала "Мышеловка" © Эпик Медиа (2024) Кадр из сериала "Мышеловка"

Дата выхода: 30 августа 2024 года

Режиссер: Кира Ангелина

В главных ролях: Дарья Щербакова, Александр Арсентьев, Алёна Ивченко, Артем Григорьев, Евгения Ярушникова, Леонид Громов, Игорь Литовкин и др.

Количество серий: 4

Директор крупного коммерческого банка убит в разгар роскошного приема. Под подозрением находятся буквально все присутствовавшие на мероприятии гости, тем более что практически у каждого были свои причины желать ему смерти. Но кто именно является преступником - это и предстоит выяснить следователю Ирине Меркуловой, которая берется за расследование, несмотря на обострившиеся отношения с супругом. Ведь кому понравится, что его вторая половинка все свое время посвящает работе, а не семье?

“Западня”

© Эпик Медия (2024) Кадр из фильма "Западня" © Эпик Медия (2024) Кадр из фильма "Западня"

Дата выхода: 16 августа 2024 года

Режиссер: Олег Штром

В главных ролях: Евгения Синицкая, Мария Кондратенко, Владимир Миллер, Людмила Юрова, Дмитрий Кундрюцкий, Александр Аккуратов, Пётр Котров и др.

Количество серий: 4

Варвара успешно занимается ландшафтным дизайном и, получив очередной заказ, отправляется на побережье, чтобы привести в порядок окружающий частную усадьбу сад. Но вскоре казавшаяся вполне мирной ситуация стремительно меняется: после семейной вечеринки хозяин роскошного дома найден мертвым, а полиция обнаруживает в комнате Варвары наполненный ядом флакон. Могла ли девушка совершить это преступление или настоящим убийцей является кто-то другой?

“Калимба”

© Okko (2024) Кадр из сериала "Калимба" © Okko (2024) Кадр из сериала "Калимба"

Дата выхода: 16 мая 2024 года

Режиссер: Нурбек Эген

Количество серий: 8

В центре сюжета - опасный эксперимент, который воплощает в жизнь профессор психиатрии Виктор Мещерский. В одно замкнутое пространство он помещает несколько необычных пар: совершивших те или иные преступления граждан и их жертв. Например, ставшего инвалидом после автоаварии мужчину - и девушку, которая сидела за рулем. Какие цели преследует автор эксперимента, участникам неизвестно, но обстановка в доме, в котором им предстоит провести вместе несколько недель, стремительно накаляется.

“Ангел мести”

© Марс Медиа Энтертейнмент (2024) Кадр из сериала "Ангел мести" © Марс Медиа Энтертейнмент (2024) Кадр из сериала "Ангел мести"

Дата выхода: 26 июля 2024 год

Режиссер: Дарья Полторацкая

Количество серий: 12