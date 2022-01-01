https://ria.ru/20220101/shakurov-1766365349.html

Путин поздравил Шакурова с юбилеем

Путин поздравил Шакурова с юбилеем - РИА Новости, 01.01.2022

Путин поздравил Шакурова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РФ Сергея Шакурова, отметив, что его отличают драматический талант и верность... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T13:06

2022-01-01T13:06

2022-01-01T13:06

культура

общество

владимир путин

сергей шакуров

новости культуры

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РФ Сергея Шакурова, отметив, что его отличают драматический талант и верность отечественной актерской школе."Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием. Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актёрской школы", - написано в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.Путин добавил, что искренне и убедительно исполненные роли принесли актеру популярность и любовь зрителей разных поколений. Президент пожелал актеру здоровья, благополучия и творческого долголетия.Он также поздравил Шакурова с новогодними праздниками.Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он успешно дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. В настоящее время Шакуров играет в спектакле "Маленькие комедии" Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле "Вредные привычки".

https://ria.ru/20220101/shakurov-1766143220.html

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общество, владимир путин, сергей шакуров, новости культуры