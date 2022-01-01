https://ria.ru/20220101/shakurov-1766360167.html

Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием

Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием - РИА Новости, 01.01.2022

Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием, отметив, что он принадлежит к тем актерам, чей уникальный дар РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:52

2022-01-01T11:52

2022-01-01T11:52

культура

михаил мишустин

сергей шакуров

новости культуры

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием, отметив, что он принадлежит к тем актерам, чей уникальный дар покоряет сердца."Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох", - написано в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.Премьер-министра также пожелал юбиляру вдохновения, новых творческих успехов, здоровья, благополучия и удачи.Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он успешно дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. В настоящее время Шакуров играет в спектакле "Маленькие комедии" Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле "Вредные привычки".

https://ria.ru/20220101/shakurov-1766143220.html

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михаил мишустин, сергей шакуров, новости культуры, россия