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Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием
Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием - РИА Новости, 01.01.2022
Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием, отметив, что он принадлежит к тем актерам, чей уникальный дар РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:52
2022-01-01T11:52
2022-01-01T11:52
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михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием, отметив, что он принадлежит к тем актерам, чей уникальный дар покоряет сердца."Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох", - написано в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.Премьер-министра также пожелал юбиляру вдохновения, новых творческих успехов, здоровья, благополучия и удачи.Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он успешно дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. В настоящее время Шакуров играет в спектакле "Маленькие комедии" Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле "Вредные привычки".
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михаил мишустин, сергей шакуров, новости культуры, россия
Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием
Премьер Мишустин поздравил народного артиста России Сергея Шакурова с 80-летием