МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально стал актером театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему", - приводятся в сообщении слова худрука театра Никиты Михалкова. Открытие нового сезона театра "Мастерская "12" впервые прошло в отреставрированном здании на Поварской улице. В ближайшие месяцы продолжится восстановление и адаптация текущего репертуара под новую сцену. На Основной сцене в феврале 2026 года планируют представить премьеру спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. Роли исполнят Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Художником спектакля выступит Юрий Купер. Кроме того, в марте следующего года покажут премьеру спектакля "Мотылек" по пьесе Романа Емельянова в постановке Никиты Михалкова. Главную роль исполнит Сергей Шакуров. Премьера "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова состоится на Основной сцене в мае 2026 года. Спектакль поставит режиссер Сергей Газаров. "В новом сезоне Сергей Гармаш представит свою инсценировку повести Константина Симонова "Случай с Полыниным". Дата премьеры будет объявлена дополнительно", - добавили в пресс-службе. Также премьера состоится и на Малой сцене театра - режиссер Денис Рекало представит спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня" по повести Бориса Вахтина. Артисты театра отправятся на гастроли в Липецк в конце сентября, а в ноябре посетят Омск, Тобольск, Тюмень. В декабре текущего года планируются гастроли спектаклей "12" и "Перед рассветом" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. "Также ведутся переговоры по гастролям спектаклей "12" и "Сказка о потерянном времени" в Бишкеке", - уточнили в пресс-службе.

