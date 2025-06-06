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Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:46 06.06.2025 (обновлено: 21:45 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/festival-2021431585.html
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке - РИА Новости, 06.06.2025
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке
Актеры, режиссеры, продюсеры, а также члены профессионального жюри международного фестиваля "Евразия-Кинофест" появились на красной дорожке перед Летним театром РИА Новости, 06.06.2025
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культура
сочи
наталья бондарчук
александр половцев
сергей шакуров
кино
кино и сериалы
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СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Актеры, режиссеры, продюсеры, а также члены профессионального жюри международного фестиваля "Евразия-Кинофест" появились на красной дорожке перед Летним театром в сочинском парке имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости. Участников фестиваля приветствовали председатель совета АНО Евразия, депутат государственной думы Российской Федерации Алена Аршинова и президент фестиваля, российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев. Мероприятие посетили актриса Наталья Бондарчук, актеры Александр Половцев, Александр Самойленко, Павел Трубинер, Сергей Шакуров. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре Сочи в парке имени Фрунзе и в кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов и мероприятий для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" - статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в Летнем театре 13 июня в 19.00. Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250602/reyting-2019845201.html
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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи
На фестивале представят фильмы из более чем 25 стран, в конкурсной программе 53 картины. Продлится киносмотр до 13 июня. Церемонию открытия посетила Маргарита Симоньян, которая отметила, что этот фестиваль - "еще один шанс напомнить друг другу, что нас многое связывает". Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная. Объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран
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сочи, наталья бондарчук, александр половцев, сергей шакуров, кино, кино и сериалы
Культура, Сочи, Наталья Бондарчук, Александр Половцев, Сергей Шакуров, кино, Кино и сериалы
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке

Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке в Сочи

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СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Актеры, режиссеры, продюсеры, а также члены профессионального жюри международного фестиваля "Евразия-Кинофест" появились на красной дорожке перед Летним театром в сочинском парке имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости.
Участников фестиваля приветствовали председатель совета АНО Евразия, депутат государственной думы Российской Федерации Алена Аршинова и президент фестиваля, российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев. Мероприятие посетили актриса Наталья Бондарчук, актеры Александр Половцев, Александр Самойленко, Павел Трубинер, Сергей Шакуров.
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете
2 июня, 12:00
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре Сочи в парке имени Фрунзе и в кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов и мероприятий для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" - статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в Летнем театре 13 июня в 19.00.
Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
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КультураСочиНаталья БондарчукАлександр ПоловцевСергей ШакуровкиноКино и сериалы
 
 
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