https://ria.ru/20250606/festival-2021431585.html

Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке

Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке - РИА Новости, 06.06.2025

Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке

Актеры, режиссеры, продюсеры, а также члены профессионального жюри международного фестиваля "Евразия-Кинофест" появились на красной дорожке перед Летним театром РИА Новости, 06.06.2025

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СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Актеры, режиссеры, продюсеры, а также члены профессионального жюри международного фестиваля "Евразия-Кинофест" появились на красной дорожке перед Летним театром в сочинском парке имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости. Участников фестиваля приветствовали председатель совета АНО Евразия, депутат государственной думы Российской Федерации Алена Аршинова и президент фестиваля, российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев. Мероприятие посетили актриса Наталья Бондарчук, актеры Александр Половцев, Александр Самойленко, Павел Трубинер, Сергей Шакуров. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города - в обновленном Летнем театре Сочи в парке имени Фрунзе и в кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов и мероприятий для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" - статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в Летнем театре 13 июня в 19.00. Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи На фестивале представят фильмы из более чем 25 стран, в конкурсной программе 53 картины. Продлится киносмотр до 13 июня. Церемонию открытия посетила Маргарита Симоньян, которая отметила, что этот фестиваль - "еще один шанс напомнить друг другу, что нас многое связывает". Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная. Объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран 2025-06-06T20:46 true PT0M54S

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сочи, наталья бондарчук, александр половцев, сергей шакуров, кино, кино и сериалы