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Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/dzhanabaeva-1789461400.html
Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве
Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве - РИА Новости, 19.05.2022
Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве
Альбина Джанабаева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, сыграла в спектакле "Вредные привычки" на сцене КЗ "Академический" в Москве. Весной в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:16
2022-05-19T14:16
шоубиз
валерий меладзе
константин меладзе
сергей шакуров
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альбина Джанабаева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, сыграла в спектакле "Вредные привычки" на сцене КЗ "Академический" в Москве. Весной в СМИ неоднократно появлялись слухи о переезде семьи за границу. В постановке партнерами Джанабаевой были Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и Оскар Кучера, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Валерий Меладзе опроверг слухи, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию. Известно, что певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, постоянно проживала в Италии и приезжала в Россию и на Украину только на заработки и съемки в шоу. Сейчас артистка находится в Польше. Альбина была в отношениях с Валерием, когда еще тот был женат. В 2004 году у них родился сын Константин. В 2009-м Меладзе развелся. В 2014-м у них родился сын Лука, а в 2021-м – дочь Агата.
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валерий меладзе, константин меладзе, сергей шакуров, россия, италия, украина
14:16 19.05.2022
 
Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве

Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева сыграла в спектакле в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альбина Джанабаева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, сыграла в спектакле "Вредные привычки" на сцене КЗ "Академический" в Москве. Весной в СМИ неоднократно появлялись слухи о переезде семьи за границу.
В постановке партнерами Джанабаевой были Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и Оскар Кучера, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиАльбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
1 из 2
Альбина Джанабаева
© РИА Новости
© РИА НовостиАльбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
2 из 2
Альбина Джанабаева
© РИА Новости
1 из 2
Альбина Джанабаева
© РИА Новости
2 из 2
Альбина Джанабаева
© РИА Новости
Ранее Валерий Меладзе опроверг слухи, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию.
Известно, что певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, постоянно проживала в Италии и приезжала в Россию и на Украину только на заработки и съемки в шоу. Сейчас артистка находится в Польше.
Альбина была в отношениях с Валерием, когда еще тот был женат. В 2004 году у них родился сын Константин. В 2009-м Меладзе развелся. В 2014-м у них родился сын Лука, а в 2021-м – дочь Агата.
Вера Брежнева на презентации клипа - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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ШоубизВалерий МеладзеКонстантин МеладзеСергей ШакуровРоссияИталияУкраина
 
 
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