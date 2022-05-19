https://ria.ru/20220519/dzhanabaeva-1789461400.html

Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве

Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве - РИА Новости, 19.05.2022

Жена Меладзе Джанабаева сыграла в спектакле в Москве

Альбина Джанабаева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, сыграла в спектакле "Вредные привычки" на сцене КЗ "Академический" в Москве. Весной в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:16

2022-05-19T14:16

2022-05-19T14:16

шоубиз

валерий меладзе

константин меладзе

сергей шакуров

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альбина Джанабаева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, сыграла в спектакле "Вредные привычки" на сцене КЗ "Академический" в Москве. Весной в СМИ неоднократно появлялись слухи о переезде семьи за границу. В постановке партнерами Джанабаевой были Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и Оскар Кучера, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Валерий Меладзе опроверг слухи, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию. Известно, что певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, постоянно проживала в Италии и приезжала в Россию и на Украину только на заработки и съемки в шоу. Сейчас артистка находится в Польше. Альбина была в отношениях с Валерием, когда еще тот был женат. В 2004 году у них родился сын Константин. В 2009-м Меладзе развелся. В 2014-м у них родился сын Лука, а в 2021-м – дочь Агата.

https://ria.ru/20220207/brezhneva-1771457497.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

валерий меладзе, константин меладзе, сергей шакуров, россия, италия, украина