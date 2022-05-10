https://ria.ru/20220510/meladze-1787772629.html
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 10.05.2022
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России
Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:17
2022-05-10T17:17
2022-05-10T17:17
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжёг на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".Артист наложил на изображение пометку "фейк".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, валерий меладзе, константин меладзе, музыка, новости культуры
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России
Валерий Меладзе опроверг сообщения о том, что он и его брат Константин покинули Россию