https://ria.ru/20220510/meladze-1787772629.html

Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России

Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 10.05.2022

Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России

Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:17

2022-05-10T17:17

2022-05-10T17:17

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франция

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжёг на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".Артист наложил на изображение пометку "фейк".

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, валерий меладзе, константин меладзе, музыка, новости культуры