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Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 10.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220510/meladze-1787772629.html
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 10.05.2022
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России
Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:17
2022-05-10T17:17
шоубиз
россия
франция
валерий меладзе
константин меладзе
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжёг на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".Артист наложил на изображение пометку "фейк".
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россия, франция, валерий меладзе, константин меладзе, музыка, новости культуры
17:17 10.05.2022
 
Валерий Меладзе опроверг сообщения об отъезде из России

Валерий Меладзе опроверг сообщения о том, что он и его брат Константин покинули Россию

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе покинули Россию, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: "Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжёг на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие "бумажки".
Артист наложил на изображение пометку "фейк".
 
ШоубизРоссияФранцияВалерий МеладзеКонстантин МеладзеМузыкаНовости культуры
 
 
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