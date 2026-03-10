МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра, композитор принимал поздравления от главных артистов страны на юбилейном концерте "Век Зацепина", передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Зацепину исполнилось 100 лет, юбиляр наблюдал за происходящим на сцене, сидя за роялем, а также исполнил некоторые свои композиции.

Юрия Башмета. Праздничный вечер начался с увертюры из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил композитора со сцены, пожелав ему беречь свой талант для миллионов поклонников во всем мире.

Песков также зачитал поздравительную телеграмму от главы государства Владимира Путина

"Сердечно поздравляю вас со столетием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей вы встречаете на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей и верных поклонников", - следует из поздравительной телеграммы.

Заслуженный артист РФ Евгений Миронов поздравил композитора в образе великого русского поэта Александра Пушкина и выступил с отрывком из поэмы "Руслан и Людмила".

Актер Евгений Ткачук передал веселый и бунтарский нрав композитора в исполнении "школьного хита" Зацепина, который тот написал в 11 лет. Вместе с юбиляром зрители смеялись и восторженно аплодировали.

Завершением юбилейного вечера стал дуэт двух великих композиторов Александра Зацепина и Александры Пахмутовой , они сыграли за одним роялем "Песню про зайцев" из кинокартины "Бриллиантовая рука", после чего Зацепину преподнесли в подарок большой торт "Птичье молоко".

"Спасибо большое. Если вам понравилось, то я сегодня буду видеть хорошие сны", - пошутил Зацепин, выразив благодарность зрителям.