Рейтинг@Mail.ru
Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:06 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079801115.html
Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра
Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра - РИА Новости, 10.03.2026
Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра
Народный артист России Александр Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра, композитор принимал поздравления от главных артистов страны на юбилейном... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:06:00+03:00
2026-03-10T21:06:00+03:00
культура
россия
ссср
александр зацепин
дмитрий песков
юрий башмет
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952760_150:89:1593:901_1920x0_80_0_0_f3441fc9414366fee43d4a5622641d7c.jpg
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079727825.html
https://ria.ru/20260310/zatsepin-2079771043.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078952760_119:75:1621:1201_1920x0_80_0_0_753f9d1e9a45db66a7b1a86524b66fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, александр зацепин, дмитрий песков, юрий башмет, большой театр
Культура, Россия, СССР, Александр Зацепин, Дмитрий Песков, Юрий Башмет, Большой театр
Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра

Александр Зацепин отметил столетие на сцене Большого Театра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист России Александр Зацепин отметил столетие на сцене Большого театра, композитор принимал поздравления от главных артистов страны на юбилейном концерте "Век Зацепина", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Зацепину исполнилось 100 лет, юбиляр наблюдал за происходящим на сцене, сидя за роялем, а также исполнил некоторые свои композиции.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков поздравил Зацепина со столетием со сцены Большого театра
Вчера, 16:05
Праздничный вечер начался с увертюры из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил композитора со сцены, пожелав ему беречь свой талант для миллионов поклонников во всем мире.
Песков также зачитал поздравительную телеграмму от главы государства Владимира Путина.
"Сердечно поздравляю вас со столетием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей вы встречаете на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей и верных поклонников", - следует из поздравительной телеграммы.
Заслуженный артист РФ Евгений Миронов поздравил композитора в образе великого русского поэта Александра Пушкина и выступил с отрывком из поэмы "Руслан и Людмила".
В этот вечер также вышли на сцену с поздравлениями Константин Хабенский, Николай Басков, Наталья Варлей, Сергей Шакуров, оперные певцы Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, Дима Билан, Елизавета Базыкина, Юлия Пересильд и многие другие.
Актер Евгений Ткачук передал веселый и бунтарский нрав композитора в исполнении "школьного хита" Зацепина, который тот написал в 11 лет. Вместе с юбиляром зрители смеялись и восторженно аплодировали.
Завершением юбилейного вечера стал дуэт двух великих композиторов Александра Зацепина и Александры Пахмутовой, они сыграли за одним роялем "Песню про зайцев" из кинокартины "Бриллиантовая рука", после чего Зацепину преподнесли в подарок большой торт "Птичье молоко".
"Спасибо большое. Если вам понравилось, то я сегодня буду видеть хорошие сны", - пошутил Зацепин, выразив благодарность зрителям.
За свою жизнь Зацепин написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зацепин и Пахмутова вместе сыграли на юбилейном концерте в Большом театре
Вчера, 18:05
 
КультураРоссияСССРАлександр ЗацепинДмитрий ПесковЮрий БашметБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала