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Загадки "Зимней вишни" Елены Сафоновой - РИА Новости, 30.05.2025
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19:22 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/safonova-2020045181.html
Загадки "Зимней вишни" Елены Сафоновой
Загадки "Зимней вишни" Елены Сафоновой - РИА Новости, 30.05.2025
Загадки "Зимней вишни" Елены Сафоновой
Эта актриса стала невероятно популярной после фильма "Зимняя вишня", где сыграла главную роль. Хотя в фильмографии Елены Сафоновой более 100 работ в кино и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:22:00+03:00
2025-05-30T19:22:00+03:00
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наталья андрейченко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Эта актриса стала невероятно популярной после фильма "Зимняя вишня", где сыграла главную роль. Хотя в фильмографии Елены Сафоновой более 100 работ в кино и сериалах, но для миллионов зрителей она так и осталась Ольгой из культовой картины Игоря Масленникова.У актрисы было большое количество поклонников: письма на киностудию ей приносили мешками. Но никто даже не догадывался о том, какие драмы разворачивались в её личной жизни, а ее собственная судьба перекликалась с судьбой героини из "Зимней вишни", мечтавшей о простом семейном счастье.Отчислили из ВГИКаБудущая актриса родилась в творческой семье актёра Всеволода Сафонова и Валерии Рублёвой, режиссёра "Мосфильма". К сожалению, когда Леночке было 14 лет, родители развелись, но отец всегда поддерживал Елену. Ещё в школьные годы девочка снялась в фильмах "Ищу мою судьбу" и "Три дня в Москве".Поэтому определиться с жизненным выбором было просто: Елена с детства мечтала стать актрисой.А вот реализовать свою мечту оказалось сложнее. Во ВГИК она смогла поступить только с третьей попытки, и проучилась она во ВГИКе всего два года, а потом её отчислили за неуспеваемость.Затем Елена вернулась в родной Ленинград, где стала студенткой ЛГИТМиКа, который благополучно окончила. Сразу после этого она пришла в труппу театра имени Комиссаржевской.Первый брак "девушки с характером"Во время съемок в картине "Семья Зацепиных" за актрисой начал робко ухаживать актер Виталий Юшков, почти не рассчитывавший на взаимность, но Елена Сафонова всерьёз в него влюбилась. Настолько, что готова была уехать вслед за ним в Ленинград, потому что актёр служил в БДТ и переезжать в столицу не планировал.Влюбленные расписались в 1977 году, но совместная жизнь оказалась совсем не такой, как они себе представляли. У актеров оказалось совсем мало общих точек соприкосновения.Елена была сосредоточилась на учёбе и изо всех сил старалась заявить о себе в кино. А вот Виталий Юшков, у которого в театре далеко не всё ладилось, взял на себя заботы о домашнем хозяйстве.По словам актёра, сказанным позднее, жена не ценила его внимания к себе, да и вообще она – "девушка с характером", и угодить ей оказалось очень непросто. Прожили супруги вместе всего 6 лет.Взяли от безысходности в "Зимнюю вишню"Удивительно, но изначально Елену Сафонову не хотели брать на главную роль в "Зимнюю вишню". Режиссёр картины видел в образе Ольги Наталью Андрейченко, а Вадима Дашкова должен был сыграть Сергей Шакуров.Однако Наталья Андрейченко от роли отказалась, она в то время всерьез увлеклась Максимилианом Шеллом и все время уделяла этим отношениям.Как позже говорила сама Елена Сафонова, её взяли от безысходности, выбрав "лучшее из худшего". Затем отказался от роли и Сергей Шакуров, заявивший, что не может найти контакт с Сафоновой. В результате Дашкова сыграл Виталий Соломин.А Елена Сафонова сразу после выхода картины на экраны проснулась настоящей звездой экрана.Внебрачный сын, которого скрыли от отцаВ 1991 году актриса, долгое время ничего не рассказывавшая о своей личной жизни, неожиданно объявила, что родила сына Ивана. Имя его отца Сафонова долго скрывала, и, как выяснилось позже, на то были причины.Отцом оказался бизнесмен Ваче Мартиросян, с которым звезда встречалась в конце 1980-х, причем тайно, поскольку он уже был женат. Уходить от своей законной супруги мужчина не собирался, а в начале 1990-х вместе с ней эмигрировал в США.О том, что в России у него растет сын, бизнесмен узнал уже спустя много лет.Актриса, которой было 35 лет, была рада материнству, но мечтала о полной семье.Французский мужВ 1992 году ее пригласили сниматься в кино во Францию, и там она познакомилась с актером Самюэлем Лабартом, за которого вскоре вышла замуж. В 1994-м у Лабарта и Сафоновой родился сын Александр.Елена почти сразу после родов вернулась к работе, и это очень не понравилось ее супругу, настаивавшему, что она должна заниматься воспитанием детей, хотя сам не снимался и не мог обеспечить большую семью.В итоге его нереализованные амбиции привели к разводу, французский суд постановил, что ее младший сын останется с отцом, а значит, вывезти мальчика за пределы страны она не могла.Актриса приняла сложное решение, вернувшись в Россию. Сын же остался во Франции с папой.Александр вырос, почти не зная родной матери, и стал актером, снимаясь в кино и играя в театре. Судя по всему, у него все хорошо.Старший сын актрисы Иван работает на "Мосфильме". К сожалению, для матери, ее сыновья так и не смогли стать друг другу действительно родными людьми. Сейчас они практически не общаются.
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РИА Новости
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россия, франция, сергей шакуров, наталья андрейченко, елена сафонова, вгик, мосфильм, ленинград
Россия, Франция, Сергей Шакуров, Наталья Андрейченко, Елена Сафонова, ВГИК, Мосфильм, Ленинград

Загадки "Зимней вишни" Елены Сафоновой

© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Ленфильм (1985)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Эта актриса стала невероятно популярной после фильма "Зимняя вишня", где сыграла главную роль. Хотя в фильмографии Елены Сафоновой более 100 работ в кино и сериалах, но для миллионов зрителей она так и осталась Ольгой из культовой картины Игоря Масленникова.
У актрисы было большое количество поклонников: письма на киностудию ей приносили мешками. Но никто даже не догадывался о том, какие драмы разворачивались в её личной жизни, а ее собственная судьба перекликалась с судьбой героини из "Зимней вишни", мечтавшей о простом семейном счастье.

Отчислили из ВГИКа

Будущая актриса родилась в творческой семье актёра Всеволода Сафонова и Валерии Рублёвой, режиссёра "Мосфильма". К сожалению, когда Леночке было 14 лет, родители развелись, но отец всегда поддерживал Елену. Ещё в школьные годы девочка снялась в фильмах "Ищу мою судьбу" и "Три дня в Москве".
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Поэтому определиться с жизненным выбором было просто: Елена с детства мечтала стать актрисой.
А вот реализовать свою мечту оказалось сложнее. Во ВГИК она смогла поступить только с третьей попытки, и проучилась она во ВГИКе всего два года, а потом её отчислили за неуспеваемость.
Затем Елена вернулась в родной Ленинград, где стала студенткой ЛГИТМиКа, который благополучно окончила. Сразу после этого она пришла в труппу театра имени Комиссаржевской.

Первый брак "девушки с характером"

Во время съемок в картине "Семья Зацепиных" за актрисой начал робко ухаживать актер Виталий Юшков, почти не рассчитывавший на взаимность, но Елена Сафонова всерьёз в него влюбилась. Настолько, что готова была уехать вслед за ним в Ленинград, потому что актёр служил в БДТ и переезжать в столицу не планировал.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Елена Сафонова
Советская киноактриса Елена Сафонова - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Советская киноактриса Елена Сафонова
Влюбленные расписались в 1977 году, но совместная жизнь оказалась совсем не такой, как они себе представляли. У актеров оказалось совсем мало общих точек соприкосновения.
Елена была сосредоточилась на учёбе и изо всех сил старалась заявить о себе в кино. А вот Виталий Юшков, у которого в театре далеко не всё ладилось, взял на себя заботы о домашнем хозяйстве.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Елена Сафонова
Актриса Елена Сафонова - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Сафонова
По словам актёра, сказанным позднее, жена не ценила его внимания к себе, да и вообще она – "девушка с характером", и угодить ей оказалось очень непросто. Прожили супруги вместе всего 6 лет.

Взяли от безысходности в "Зимнюю вишню"

Удивительно, но изначально Елену Сафонову не хотели брать на главную роль в "Зимнюю вишню". Режиссёр картины видел в образе Ольги Наталью Андрейченко, а Вадима Дашкова должен был сыграть Сергей Шакуров.
Однако Наталья Андрейченко от роли отказалась, она в то время всерьез увлеклась Максимилианом Шеллом и все время уделяла этим отношениям.
Как позже говорила сама Елена Сафонова, её взяли от безысходности, выбрав "лучшее из худшего". Затем отказался от роли и Сергей Шакуров, заявивший, что не может найти контакт с Сафоновой. В результате Дашкова сыграл Виталий Соломин.
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
А Елена Сафонова сразу после выхода картины на экраны проснулась настоящей звездой экрана.

Внебрачный сын, которого скрыли от отца

В 1991 году актриса, долгое время ничего не рассказывавшая о своей личной жизни, неожиданно объявила, что родила сына Ивана. Имя его отца Сафонова долго скрывала, и, как выяснилось позже, на то были причины.
Отцом оказался бизнесмен Ваче Мартиросян, с которым звезда встречалась в конце 1980-х, причем тайно, поскольку он уже был женат. Уходить от своей законной супруги мужчина не собирался, а в начале 1990-х вместе с ней эмигрировал в США.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПоказ спектакля "Собака на сене" в Театре сатиры
Показ спектакля Собака на сене в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Показ спектакля "Собака на сене" в Театре сатиры
О том, что в России у него растет сын, бизнесмен узнал уже спустя много лет.
Актриса, которой было 35 лет, была рада материнству, но мечтала о полной семье.

Французский муж

В 1992 году ее пригласили сниматься в кино во Францию, и там она познакомилась с актером Самюэлем Лабартом, за которого вскоре вышла замуж. В 1994-м у Лабарта и Сафоновой родился сын Александр.
Елена почти сразу после родов вернулась к работе, и это очень не понравилось ее супругу, настаивавшему, что она должна заниматься воспитанием детей, хотя сам не снимался и не мог обеспечить большую семью.
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
В итоге его нереализованные амбиции привели к разводу, французский суд постановил, что ее младший сын останется с отцом, а значит, вывезти мальчика за пределы страны она не могла.
Актриса приняла сложное решение, вернувшись в Россию. Сын же остался во Франции с папой.
Александр вырос, почти не зная родной матери, и стал актером, снимаясь в кино и играя в театре. Судя по всему, у него все хорошо.
Старший сын актрисы Иван работает на "Мосфильме". К сожалению, для матери, ее сыновья так и не смогли стать друг другу действительно родными людьми. Сейчас они практически не общаются.
 
РоссияФранцияСергей ШакуровНаталья АндрейченкоЕлена СафоноваВГИКМосфильмЛенинград
 
 
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