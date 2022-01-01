https://ria.ru/20220101/shakurov-1766376462.html
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем - РИА Новости, 01.01.2022
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:38
2022-01-01T16:38
2022-01-01T16:38
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его с юбилеем, сообщили в секретариате зампреда Совбеза."Дмитрий Медведев пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего", - сообщили в секретариате.Сергей Шакуров – народный артист России, лауреат Государственной премии СССР. Он родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта.В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и других.В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" и "Кукла", боевиках "Антикиллер" и "Дневник камикадзе".За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел".В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка", а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные".Всего на счету актера свыше 100 киноработ. Он награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
https://ria.ru/20201215/shakurov-1589331615.html
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общество, дмитрий медведев, сергей шакуров, новости культуры
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем
Зампред Совбеза Медведев поздравил Сергея Шакурова с юбилеем и пожелал здоровья
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его с юбилеем, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"Дмитрий Медведев пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего", - сообщили в секретариате.
Сергей Шакуров
– народный артист России, лауреат Государственной премии СССР
. Он родился 1 января 1942 года в Москве
. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта.
В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).
Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.
В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и других.
В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" и "Кукла", боевиках "Антикиллер" и "Дневник камикадзе".
За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".
За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел".
В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка", а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные".
Всего на счету актера свыше 100 киноработ. Он награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).