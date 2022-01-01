https://ria.ru/20220101/shakurov-1766376462.html

Медведев поздравил Шакурова с юбилеем

Медведев поздравил Шакурова с юбилеем - РИА Новости, 01.01.2022

Медведев поздравил Шакурова с юбилеем

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:38

2022-01-01T16:38

2022-01-01T16:38

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его с юбилеем, сообщили в секретариате зампреда Совбеза."Дмитрий Медведев пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего", - сообщили в секретариате.Сергей Шакуров – народный артист России, лауреат Государственной премии СССР. Он родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта.В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и других.В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" и "Кукла", боевиках "Антикиллер" и "Дневник камикадзе".За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел".В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка", а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные".Всего на счету актера свыше 100 киноработ. Он награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

https://ria.ru/20201215/shakurov-1589331615.html

https://ria.ru/20211231/lyubimova-1766317465.html

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общество, дмитрий медведев, сергей шакуров, новости культуры