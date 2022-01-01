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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220101/shakurov-1766376462.html
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем - РИА Новости, 01.01.2022
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:38
2022-01-01T16:38
культура
общество
дмитрий медведев
сергей шакуров
новости культуры
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его с юбилеем, сообщили в секретариате зампреда Совбеза."Дмитрий Медведев пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего", - сообщили в секретариате.Сергей Шакуров – народный артист России, лауреат Государственной премии СССР. Он родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта.В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и других.В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" и "Кукла", боевиках "Антикиллер" и "Дневник камикадзе".За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел".В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка", а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные".Всего на счету актера свыше 100 киноработ. Он награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
https://ria.ru/20201215/shakurov-1589331615.html
https://ria.ru/20211231/lyubimova-1766317465.html
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общество, дмитрий медведев, сергей шакуров, новости культуры
16:38 01.01.2022
 
Медведев поздравил Шакурова с юбилеем

Зампред Совбеза Медведев поздравил Сергея Шакурова с юбилеем и пожелал здоровья

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСергей Шакуров
Сергей Шакуров - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвонил народному артисту России Сергею Шакурову, который отмечает в субботу 80-летие, и поздравил его с юбилеем, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"Дмитрий Медведев пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего", - сообщили в секретариате.
Сергей Шакуров – народный артист России, лауреат Государственной премии СССР. Он родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта.
В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май" (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).
Народный артист РСФСР Сергей Шакуров - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 14:37Культура
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации
Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.
В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и других.
В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" и "Кукла", боевиках "Антикиллер" и "Дневник камикадзе".
За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".
За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел".
В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка", а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные".
Всего на счету актера свыше 100 киноработ. Он награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 17:12Культура
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