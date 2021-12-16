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Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 16.12.2021
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в администрации кладбища. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:49
2021-12-16T14:49
2021-12-16T14:50
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в администрации кладбища.Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Прощание прошло в четверг в церкви Иоанна Богослова. Проститься с ним пришли ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и другие.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и долгое время преподавал в вузе, вел режиссерскую и актерскую мастерские. С 2019 года руководил "Театром-студией САС" в Москве. В его фильмографии более 20 работ, в частности, картины "Асса", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.
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14:49 16.12.2021 (обновлено: 14:50 16.12.2021)
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили режиссера Сергея Соловьева