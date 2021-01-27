https://ria.ru/20210127/dyatlova-1594674143.html

Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Немецкое отделение Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова", сообщает пресс-служба 1-2-3 Production. Его также покажут в скандинавских странах . РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:29

2021-01-27T02:29

2021-01-27T02:29

the walt disney company

сергей шакуров

петр федоров

германия

культура

кино и сериалы

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швеция

исландия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Немецкое отделение Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова", сообщает пресс-служба 1-2-3 Production. Его также покажут в скандинавских странах ."Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия). Его будут транслировать на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию", — говорится в сообщении.Сериал "Перевал Дятлова" производства компании 1-2-3 Production рассказывает о драматических событиях зимы 1959 года, когда группа опытных российских туристов отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала. Режиссеры проекта — Евгений Никишов, Валерий Федорович, Павел Костомаров и Степан Гордеев. В главных ролях: Петр Федоров, Егор Бероев, Сергей Шакуров, Алексей Вертков.

https://ria.ru/20210126/veb-industriya-1594533813.html

германия

швеция

исландия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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the walt disney company, сергей шакуров, петр федоров, германия, кино и сериалы, новости культуры, швеция, исландия, норвегия