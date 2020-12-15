https://ria.ru/20201215/shakurov-1589331615.html

Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации

Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации

Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:37

2020-12-15T14:37

2020-12-15T14:37

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кино и сериалы

сергей шакуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/05/1555140588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5ec4b5e8649ae4f17baa4c240238f6.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках.Ранее в Сети появилась информация о том, что Шакуров госпитализирован с коронавирусом.Собеседница агентства добавила, что актер сейчас находится на съемках.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кино и сериалы, сергей шакуров