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Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:37
2020-12-15T14:37
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кино и сериалы
сергей шакуров
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках.Ранее в Сети появилась информация о том, что Шакуров госпитализирован с коронавирусом.Собеседница агентства добавила, что актер сейчас находится на съемках.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кино и сериалы, сергей шакуров

Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации

14:37 15.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Сергей Шакуров
Народный артист РСФСР Сергей Шакуров - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Шакуров госпитализирован с коронавирусом.
"Нет, он болел коронавирусом месяц назад, а сейчас слава богу", - сказала РИА Новости Екатерина Шакурова в ответ на вопрос, действительно ли он госпитализирован.
Собеседница агентства добавила, что актер сейчас находится на съемках.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКино и сериалыСергей Шакуров
 
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