https://ria.ru/20201215/shakurov-1589331615.html
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла сообщения о его госпитализации
Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:37
2020-12-15T14:37
2020-12-15T14:37
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кино и сериалы
сергей шакуров
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Супруга актера Сергея Шакурова опровергла информацию о его госпитализации, он переболел коронавирусом месяц назад и сейчас находится на съемках.Ранее в Сети появилась информация о том, что Шакуров госпитализирован с коронавирусом.Собеседница агентства добавила, что актер сейчас находится на съемках.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кино и сериалы, сергей шакуров