https://ria.ru/20221020/bashmet-1825297894.html
На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета
На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета - РИА Новости, 20.10.2022
На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета
На Южном Урале открывается V международный музыкальный фестиваль Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:02
культура
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сергей шакуров
людмила зыкина
александр чайковский
челябинск
миасс
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На Южном Урале открывается V международный музыкальный фестиваль Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.По традиции центром смотра станет Челябинск. Также концерты пройдут в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном. Среди участников сам Башмет (он выступит в качестве дирижера и солиста), Сергей Шакуров и Полина Агуреева, Максим Пастер и Жаля Исмаилова, Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет.А также молодые солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета Валерия Абрамова (скрипка) и Александр Рублев (труба). Кроме того, на открытии выступит маэстро Фредди Кадена из Эквадора.На филармоническую сцену поднимутся несколько коллективов: камерный ансамбль "Солисты Москвы", Челябинский симфонический оркестр и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.На открытии смотра прозвучит Первый концерт Баха и редко исполняемый вокальный цикл Бриттена "Озарения" на стихи Рембо. Также на фестивале исполнят сочинения Грига, Чайковского, Арбана, две композиции, написанные специально для "Солистов Москвы": Arecife для струнных мексиканского композитора Габриэллы Ортис и "Отражения" Кузьмы Бодрова.В Челябинске 23 октября состоится концерт для юных слушателей, а 21-го Башмет посетит Детскую филармонию и проведет творческую встречу с талантливой молодежью региона.Фестиваль завершится 24 октября.
https://ria.ru/20221017/festival-1824640147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей шакуров, людмила зыкина, александр чайковский, челябинск, миасс, магнитогорск, солисты москвы, музыка
Культура, Новости культуры, Сергей Шакуров, Людмила Зыкина, Александр Чайковский, Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Солисты Москвы, Музыка
12:00 20.10.2022 (обновлено: 12:02 20.10.2022)
На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета
Международный музыкальный фестиваль Башмета на Южном Урале пройдет 20-24 октября
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На Южном Урале открывается V международный музыкальный фестиваль Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
По традиции центром смотра станет Челябинск. Также концерты пройдут в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном.
Среди участников сам Башмет (он выступит в качестве дирижера и солиста), Сергей Шакуров и Полина Агуреева, Максим Пастер и Жаля Исмаилова, Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет.
А также молодые солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета Валерия Абрамова (скрипка) и Александр Рублев (труба). Кроме того, на открытии выступит маэстро Фредди Кадена из Эквадора.
На филармоническую сцену поднимутся несколько коллективов: камерный ансамбль "Солисты Москвы", Челябинский симфонический оркестр и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.
На открытии смотра прозвучит Первый концерт Баха и редко исполняемый вокальный цикл Бриттена "Озарения" на стихи Рембо. Также на фестивале исполнят сочинения Грига, Чайковского, Арбана, две композиции, написанные специально для "Солистов Москвы": Arecife для струнных мексиканского композитора Габриэллы Ортис и "Отражения" Кузьмы Бодрова.
В Челябинске 23 октября состоится концерт для юных слушателей, а 21-го Башмет посетит Детскую филармонию и проведет творческую встречу с талантливой молодежью региона.
Фестиваль завершится 24 октября.