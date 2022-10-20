https://ria.ru/20221020/bashmet-1825297894.html

На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета

На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета - РИА Новости, 20.10.2022

На Южном Урале открывается международный фестиваль Башмета

На Южном Урале открывается V международный музыкальный фестиваль Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:02

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александр чайковский

челябинск

миасс

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На Южном Урале открывается V международный музыкальный фестиваль Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.По традиции центром смотра станет Челябинск. Также концерты пройдут в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном. Среди участников сам Башмет (он выступит в качестве дирижера и солиста), Сергей Шакуров и Полина Агуреева, Максим Пастер и Жаля Исмаилова, Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет.А также молодые солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета Валерия Абрамова (скрипка) и Александр Рублев (труба). Кроме того, на открытии выступит маэстро Фредди Кадена из Эквадора.На филармоническую сцену поднимутся несколько коллективов: камерный ансамбль "Солисты Москвы", Челябинский симфонический оркестр и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.На открытии смотра прозвучит Первый концерт Баха и редко исполняемый вокальный цикл Бриттена "Озарения" на стихи Рембо. Также на фестивале исполнят сочинения Грига, Чайковского, Арбана, две композиции, написанные специально для "Солистов Москвы": Arecife для струнных мексиканского композитора Габриэллы Ортис и "Отражения" Кузьмы Бодрова.В Челябинске 23 октября состоится концерт для юных слушателей, а 21-го Башмет посетит Детскую филармонию и проведет творческую встречу с талантливой молодежью региона.Фестиваль завершится 24 октября.

https://ria.ru/20221017/festival-1824640147.html

челябинск

миасс

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей шакуров, людмила зыкина, александр чайковский, челябинск, миасс, магнитогорск, солисты москвы, музыка