Умер актер из фильма "Вкус хлеба" Александр Солопов

Краткий пересказ от РИА ИИ Актер и режиссер Александр Солопов, известный по роли в фильме "Вкус хлеба", умер в возрасте 70 лет.

Церемония прощания прошла сегодня в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Артиста похоронят на Домодедовском кладбище.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Актер и режиссер Александр Солопов, ставший известным после роли в советском фильме "Вкус хлеба", скончался в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.

"Умер наш друг Саша. Сегодня простились с ним под аплодисменты в поминальном зале Склифа (в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского)", - сказал друг артиста.

Церемония прощания с Солоповым прошла 13 мая. Собеседник агентства добавил, что режиссера похоронят на Домодедовском кладбище.

Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове . В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк . В 1977-1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.