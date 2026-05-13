13:39 13.05.2026
Умер актер из фильма "Вкус хлеба" Александр Солопов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Актер и режиссер Александр Солопов, ставший известным после роли в советском фильме "Вкус хлеба", скончался в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.
"Умер наш друг Саша. Сегодня простились с ним под аплодисменты в поминальном зале Склифа (в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского)", - сказал друг артиста.
Церемония прощания с Солоповым прошла 13 мая. Собеседник агентства добавил, что режиссера похоронят на Домодедовском кладбище.
Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977-1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.
Наибольшую популярность артист приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте "Вкус хлеба". Его партнерами в ней были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко.
 
