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Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220622/kontsert-1797073747.html
Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня
Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня
Телеканал "Россия-1" покажет "22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:07
2022-06-22T00:07
культура
новости культуры
россия-1 (телеканал)
сергей гармаш
роберт рождественский
сергей безруков
евгений миронов
алексей гуськов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Россия-1" покажет "22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского", сообщает пресс-служба. Это повтор прямой трансляции акции Памяти, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы отдать дань памяти поколению победителей и вспомнить всех, кто отдал жизнь за родину", — говорится в пресс-релизе телеканала.В акции участвовали Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублев. "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского звучит в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Концерт покажут в 22 июня в 4.00 и в полночь.
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новости культуры, россия-1 (телеканал), сергей гармаш, роберт рождественский, сергей безруков, евгений миронов, алексей гуськов, александр петров (актер), ирина пегова, сергей шакуров, марина неелова, ильдар абдразаков, вадим репин, иван бессонов (пианист), дарья златопольская, андрей малахов
00:07 22.06.2022
 
Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня

"Россия-1" покажет "22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского"

© Фото : телеканал "Россия"Концерт в Зарядье
Концерт в Зарядье - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Россия-1" покажет "22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского", сообщает пресс-служба.
Это повтор прямой трансляции акции Памяти, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
© Фото : телеканал "Россия"В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты
Концерт в Зарядье - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : телеканал "Россия"
В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты
"В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы отдать дань памяти поколению победителей и вспомнить всех, кто отдал жизнь за родину", — говорится в пресс-релизе телеканала.
В акции участвовали Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублев.
"Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского звучит в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.
© Фото : телеканал "Россия"

Концерт в Зарядье

Концерт в Зарядье
1 из 2

Концерт в Зарядье

© Фото : телеканал "Россия"
© Фото : телеканал "Россия"

Концерт на Парящем мосту в парке Зарядье

Концерт в Зарядье
2 из 2

Концерт на Парящем мосту в парке Зарядье

© Фото : телеканал "Россия"
1 из 2

Концерт в Зарядье

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 2

Концерт на Парящем мосту в парке Зарядье

© Фото : телеканал "Россия"
Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Концерт покажут в 22 июня в 4.00 и в полночь.
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КультураНовости культурыРоссия-1 (телеканал)Сергей ГармашРоберт РождественскийСергей БезруковЕвгений МироновАлексей ГуськовАлександр Петров (актер)Ирина ПеговаСергей ШакуровМарина НееловаИльдар АбдразаковВадим РепинИван Бессонов (пианист)Дарья ЗлатопольскаяАндрей Малахов
 
 
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