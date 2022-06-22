Телеканал "Россия-1" покажет концерт памяти 22 июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Россия-1" покажет "22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского", сообщает пресс-служба. Это повтор прямой трансляции акции Памяти, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы отдать дань памяти поколению победителей и вспомнить всех, кто отдал жизнь за родину", — говорится в пресс-релизе телеканала.В акции участвовали Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублев. "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского звучит в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Концерт покажут в 22 июня в 4.00 и в полночь.
новости культуры, россия-1 (телеканал), сергей гармаш, роберт рождественский, сергей безруков, евгений миронов, алексей гуськов, александр петров (актер), ирина пегова, сергей шакуров, марина неелова, ильдар абдразаков, вадим репин, иван бессонов (пианист), дарья златопольская, андрей малахов
В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты
"В четыре утра под открытым небом на Парящем мосту в Зарядье выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы отдать дань памяти поколению победителей и вспомнить всех, кто отдал жизнь за родину", — говорится в пресс-релизе телеканала.
В акции участвовали Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублев.
"Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского звучит в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.
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