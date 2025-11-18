Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве

В сюжете фильма переплетаются фантастика, психологическая драма, любовная история и трагедия. Это не построчная экранизация романа, а его киноверсия, в которой создателям удалось сохранить глубокие философские смыслы, заложенные в книге Евгения Водолазкина.
На фото: актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин
В сюжете фильма переплетаются фантастика, психологическая драма, любовная история и трагедия. Это не построчная экранизация романа, а его киноверсия, в которой создателям удалось сохранить глубокие философские смыслы, заложенные в книге Евгения Водолазкина.
На фото: актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин
Гости премьеры отмечали, что она прошла в очень теплой, душевной атмосфере. Нескучный тон задал глава медиаподдержки проекта Владек Дарман.
На фото: съемочная группа фильма "Авиатор"
Гости премьеры отмечали, что она прошла в очень теплой, душевной атмосфере. Нескучный тон задал глава медиаподдержки проекта Владек Дарман.
На фото: съемочная группа фильма "Авиатор"
"Егор не пригласил Ди Каприо даже на пробы. Ди Каприо плакал мокрыми слезами", — пошутил автор романа и соавтор сценария фильма Евгений Водолазкин, вспомнив картину "Авиатор" с голливудским актером.
"Насколько я понимаю, восприятие фильма сейчас сводится к тому, близко это лежит к книге или не близко. Это лежит близко, но отдельно, — отметил он. — Потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен: это разные стихии. И если кому-то покажется, что "Авиатор" улетел чуть дальше, чем предполагалось, это не так. Внутреннее сходство у него с книгой полное".
"Егор не пригласил Ди Каприо даже на пробы. Ди Каприо плакал мокрыми слезами", — пошутил автор романа и соавтор сценария фильма Евгений Водолазкин, вспомнив картину "Авиатор" с голливудским актером.
"Насколько я понимаю, восприятие фильма сейчас сводится к тому, близко это лежит к книге или не близко. Это лежит близко, но отдельно, — отметил он. — Потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен: это разные стихии. И если кому-то покажется, что "Авиатор" улетел чуть дальше, чем предполагалось, это не так. Внутреннее сходство у него с книгой полное".
"У меня здесь в зале сидят 200 моих друзей, а остальные все — друзья моих друзей. Поэтому, конечно, волнительно", — признался Егор Михалков-Кончаловский.
В интервью РИА Новости, режиссер рассказывал, что этот проект стал для него профессиональным вызовом: "Я люблю вписываться в различные авантюры и приключения — в хорошем смысле этого слова, конечно. Да, роман сложный: в нем много смыслов, идей, очень эмоциональных линий. Конечно, в полнометражном фильме все это отразить крайне непросто или даже невозможно".
"У меня здесь в зале сидят 200 моих друзей, а остальные все — друзья моих друзей. Поэтому, конечно, волнительно", — признался Егор Михалков-Кончаловский.
В интервью РИА Новости, режиссер рассказывал, что этот проект стал для него профессиональным вызовом: "Я люблю вписываться в различные авантюры и приключения — в хорошем смысле этого слова, конечно. Да, роман сложный: в нем много смыслов, идей, очень эмоциональных линий. Конечно, в полнометражном фильме все это отразить крайне непросто или даже невозможно".
"Мы пять лет для вас готовили этот "полет": сначала с автором Водолазкиным, потом к нам присоединился наш "пилот" — Егор Андреевич (Михалков-Кончаловский. — Прим. ред.) со всей нашей замечательной командой", — сказал генеральный продюсер картины Сергей Катышев.
На фото: Сергей Катышев и Евгений Водолазкин на премьере фильма "Авиатор"
"Мы пять лет для вас готовили этот "полет": сначала с автором Водолазкиным, потом к нам присоединился наш "пилот" — Егор Андреевич (Михалков-Кончаловский. — Прим. ред.) со всей нашей замечательной командой", — сказал генеральный продюсер картины Сергей Катышев.
На фото: Сергей Катышев и Евгений Водолазкин на премьере фильма "Авиатор"
Развитие сюжета картины начинается с того, что в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату. Там в ледяных саркофагах лежат 13 тел. Они участвовали в эксперименте по крионике, проводившемся здесь в 20-х годах XX века. Только один из них выжил. Его размораживают. И он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов, профессию — авиаконструктор, и то, что в прошлом из-за череды трагических событий он потерял семью и любимую.
На фото: Александр Горбатов, сыгравший Платонова
Развитие сюжета картины начинается с того, что в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату. Там в ледяных саркофагах лежат 13 тел. Они участвовали в эксперименте по крионике, проводившемся здесь в 20-х годах XX века. Только один из них выжил. Его размораживают. И он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов, профессию — авиаконструктор, и то, что в прошлом из-за череды трагических событий он потерял семью и любимую.
На фото: Александр Горбатов, сыгравший Платонова
Первоначальный сценарий создал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект — последний, через несколько месяцев после окончания работы сценариста не стало. Великолепную музыку к фильму написал Максим Фадеев.
Первоначальный сценарий создал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект — последний, через несколько месяцев после окончания работы сценариста не стало. Великолепную музыку к фильму написал Максим Фадеев.
Сразу две роли — жену профессора Гейгера и возлюбленную Платонова из прошлого — сыграла Дарья Кукарских. Это ее дебют в полнометражном кино.
"Когда меня утвердили на эту роль, знаете, жизнь разделилась на до и после. Я говорю не про узнаваемость и славу, а про гигантскую ответственность и огромное счастье, когда к тебе приходит подобная работа и партнеры", — поделилась ощущениями актриса.
Сразу две роли — жену профессора Гейгера и возлюбленную Платонова из прошлого — сыграла Дарья Кукарских. Это ее дебют в полнометражном кино.
"Когда меня утвердили на эту роль, знаете, жизнь разделилась на до и после. Я говорю не про узнаваемость и славу, а про гигантскую ответственность и огромное счастье, когда к тебе приходит подобная работа и партнеры", — поделилась ощущениями актриса.
Она призналась, что ей было "катастрофически страшно" перед первым съемочным днем с Хабенским.
"Есть с десяток актеров в России, с которыми я мечтаю сыграть. И Константин Юрьевич в этом топе. Я ему очень благодарна за то, что он всегда старался помочь, хотя, естественно, видел мои порой очень испуганные глаза", — добавила она.
Она призналась, что ей было "катастрофически страшно" перед первым съемочным днем с Хабенским.
"Есть с десяток актеров в России, с которыми я мечтаю сыграть. И Константин Юрьевич в этом топе. Я ему очень благодарна за то, что он всегда старался помочь, хотя, естественно, видел мои порой очень испуганные глаза", — добавила она.
"Могу сказать только комплиментарные слова в адрес Дарьи Кукарских и то, что она еще и очень красивая женщина", — сказал Хабенский.
Предложить ему роль профессора Гейгера было идеей Евгения Водолазкина.
"Для меня Гейгер — это фанатик своего дела. Он, вероятно, прошел и безденежные 90-е, но остался предан профессии, науке, с какой-то своей фикс-мечтой о бессмертии. Но главный переворот в истории этого персонажа происходит тогда, когда он делает выбор между тем, что могло бы принести ему мировую славу, и простым человеческим теплом, счастьем", — рассуждает актер.
"Могу сказать только комплиментарные слова в адрес Дарьи Кукарских и то, что она еще и очень красивая женщина", — сказал Хабенский.
Предложить ему роль профессора Гейгера было идеей Евгения Водолазкина.
"Для меня Гейгер — это фанатик своего дела. Он, вероятно, прошел и безденежные 90-е, но остался предан профессии, науке, с какой-то своей фикс-мечтой о бессмертии. Но главный переворот в истории этого персонажа происходит тогда, когда он делает выбор между тем, что могло бы принести ему мировую славу, и простым человеческим теплом, счастьем", — рассуждает актер.
Евгений Стычкин сыграл авиамагната Желткова. Этот неоднозначный персонаж в картине Михалкова-Кончаловского раскрывается более глубоко, чем в романе.
На фото: Евгений Стычкин и гость премьеры — писатель, сценарист Александр Цыпкин
Евгений Стычкин сыграл авиамагната Желткова. Этот неоднозначный персонаж в картине Михалкова-Кончаловского раскрывается более глубоко, чем в романе.
На фото: Евгений Стычкин и гость премьеры — писатель, сценарист Александр Цыпкин
Роль сотрудницы лаборатории профессора Гейгера, любовницы Желткова сыграла Софья Эрнст.
Роль сотрудницы лаборатории профессора Гейгера, любовницы Желткова сыграла Софья Эрнст.
Антон Шагин сыграл соседа авиатора Платонова из прошлого — пролетария Зарецкого. Не главный, но один из ключевых персонажей в фильме.
На премьеру актер пришел с семьей.
Антон Шагин сыграл соседа авиатора Платонова из прошлого — пролетария Зарецкого. Не главный, но один из ключевых персонажей в фильме.
На премьеру актер пришел с семьей.
Илье Коробко досталась роль друга детства Иннокентия Платонова — Севы. Впоследствии из-за него в жизни авиатора происходят роковые события.
На фото: актер с супругой Алиной
Илье Коробко досталась роль друга детства Иннокентия Платонова — Севы. Впоследствии из-за него в жизни авиатора происходят роковые события.
На фото: актер с супругой Алиной
На светской премьере "Авиатора" было много знаменитых гостей.
На фото: художник Никас Сафронов и актер, телеведущий Леонид Якубович
На светской премьере "Авиатора" было много знаменитых гостей.
На фото: художник Никас Сафронов и актер, телеведущий Леонид Якубович