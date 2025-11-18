Рейтинг@Mail.ru
Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве
Культура
 
13:37 18.11.2025 (обновлено: 19:15 18.11.2025)
Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве
Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве - РИА Новости, 18.11.2025
Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве
В кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина.
фото, фото, константин хабенский, егор кончаловский (георгий михалков), евгений водолазкин, москва, кино, книги, знаменитости, звезды, что посмотреть , куда сходить , леонид якубович, никас сафронов, константин эрнст, сергей шакуров, александр цыпкин, ирина апексимова, владимир толстой, культура-важное
Фото, Культура, Константин Хабенский, Егор Кончаловский (Георгий Михалков), Евгений Водолазкин, Москва, Кино, Книги, Знаменитости, звезды, что посмотреть , куда сходить , Леонид Якубович, Никас Сафронов, Константин Эрнст, Сергей Шакуров, Александр Цыпкин, Ирина Апексимова, Владимир Толстой, Культура-Важное
Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма Егора Кончаловского "Авиатор"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина. Первыми зрителями в Москве стали многие знаменитости, среди которых Константин Эрнст, Владимир Толстой, Александра Ребенок, Леонид Якубович, Сергей Шакуров, Александр Цыпкин, Дина Корзун, Ирина Апексимова. Один из самых громких проектов года представили актеры и его создатели. В прокат лента выйдет 20 ноября. Что говорят о картине звезды и как прошел показ — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В сюжете фильма переплетаются фантастика, психологическая драма, любовная история и трагедия. Это не построчная экранизация романа, а его киноверсия, в которой создателям удалось сохранить глубокие философские смыслы, заложенные в книге Евгения Водолазкина.

На фото: актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин

Актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин

В сюжете фильма переплетаются фантастика, психологическая драма, любовная история и трагедия. Это не построчная экранизация романа, а его киноверсия, в которой создателям удалось сохранить глубокие философские смыслы, заложенные в книге Евгения Водолазкина.

На фото: актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гости премьеры отмечали, что она прошла в очень теплой, душевной атмосфере. Нескучный тон задал глава медиаподдержки проекта Владек Дарман.

На фото: съемочная группа фильма "Авиатор"

На фото: съемочная группа фильма "Авиатор"

Съемочная группа фильма Авиатор режиссера Егора Кончаловского

Гости премьеры отмечали, что она прошла в очень теплой, душевной атмосфере. Нескучный тон задал глава медиаподдержки проекта Владек Дарман.

На фото: съемочная группа фильма "Авиатор"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Егор не пригласил Ди Каприо даже на пробы. Ди Каприо плакал мокрыми слезами", — пошутил автор романа и соавтор сценария фильма Евгений Водолазкин, вспомнив картину "Авиатор" с голливудским актером.

"Насколько я понимаю, восприятие фильма сейчас сводится к тому, близко это лежит к книге или не близко. Это лежит близко, но отдельно, — отметил он. — Потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен: это разные стихии. И если кому-то покажется, что "Авиатор" улетел чуть дальше, чем предполагалось, это не так. Внутреннее сходство у него с книгой полное".

Премьера фильма Авиатор в Москве

"Егор не пригласил Ди Каприо даже на пробы. Ди Каприо плакал мокрыми слезами", — пошутил автор романа и соавтор сценария фильма Евгений Водолазкин, вспомнив картину "Авиатор" с голливудским актером.

"Насколько я понимаю, восприятие фильма сейчас сводится к тому, близко это лежит к книге или не близко. Это лежит близко, но отдельно, — отметил он. — Потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен: это разные стихии. И если кому-то покажется, что "Авиатор" улетел чуть дальше, чем предполагалось, это не так. Внутреннее сходство у него с книгой полное".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"У меня здесь в зале сидят 200 моих друзей, а остальные все — друзья моих друзей. Поэтому, конечно, волнительно", — признался Егор Михалков-Кончаловский.

В интервью РИА Новости, режиссер рассказывал, что этот проект стал для него профессиональным вызовом: "Я люблю вписываться в различные авантюры и приключения — в хорошем смысле этого слова, конечно. Да, роман сложный: в нем много смыслов, идей, очень эмоциональных линий. Конечно, в полнометражном фильме все это отразить крайне непросто или даже невозможно".

Режиссер фильма Авиатор Егор Кончаловский

"У меня здесь в зале сидят 200 моих друзей, а остальные все — друзья моих друзей. Поэтому, конечно, волнительно", — признался Егор Михалков-Кончаловский.

В интервью РИА Новости, режиссер рассказывал, что этот проект стал для него профессиональным вызовом: "Я люблю вписываться в различные авантюры и приключения — в хорошем смысле этого слова, конечно. Да, роман сложный: в нем много смыслов, идей, очень эмоциональных линий. Конечно, в полнометражном фильме все это отразить крайне непросто или даже невозможно".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Мы пять лет для вас готовили этот "полет": сначала с автором Водолазкиным, потом к нам присоединился наш "пилот" — Егор Андреевич (Михалков-Кончаловский. — Прим. ред.) со всей нашей замечательной командой", — сказал генеральный продюсер картины Сергей Катышев.

На фото: Сергей Катышев и Евгений Водолазкин на премьере фильма "Авиатор"

На фото: Сергей Катышев и Евгений Водолазкин на премьере фильма "Авиатор"

Премьера фильма Авиатор в Москве

"Мы пять лет для вас готовили этот "полет": сначала с автором Водолазкиным, потом к нам присоединился наш "пилот" — Егор Андреевич (Михалков-Кончаловский. — Прим. ред.) со всей нашей замечательной командой", — сказал генеральный продюсер картины Сергей Катышев.

На фото: Сергей Катышев и Евгений Водолазкин на премьере фильма "Авиатор"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Развитие сюжета картины начинается с того, что в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату. Там в ледяных саркофагах лежат 13 тел. Они участвовали в эксперименте по крионике, проводившемся здесь в 20-х годах XX века. Только один из них выжил. Его размораживают. И он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов, профессию — авиаконструктор, и то, что в прошлом из-за череды трагических событий он потерял семью и любимую.

На фото: Александр Горбатов, сыгравший Платонова

На фото: Александр Горбатов, сыгравший Платонова

Актер Александр Горбатов

Развитие сюжета картины начинается с того, что в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату. Там в ледяных саркофагах лежат 13 тел. Они участвовали в эксперименте по крионике, проводившемся здесь в 20-х годах XX века. Только один из них выжил. Его размораживают. И он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов, профессию — авиаконструктор, и то, что в прошлом из-за череды трагических событий он потерял семью и любимую.

На фото: Александр Горбатов, сыгравший Платонова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Первоначальный сценарий создал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект — последний, через несколько месяцев после окончания работы сценариста не стало. Великолепную музыку к фильму написал Максим Фадеев.

Премьера фильма Авиатор в Москве

Первоначальный сценарий создал классик советской драматургии Юрий Арабов. Для него этот проект — последний, через несколько месяцев после окончания работы сценариста не стало. Великолепную музыку к фильму написал Максим Фадеев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сразу две роли — жену профессора Гейгера и возлюбленную Платонова из прошлого — сыграла Дарья Кукарских. Это ее дебют в полнометражном кино.

"Когда меня утвердили на эту роль, знаете, жизнь разделилась на до и после. Я говорю не про узнаваемость и славу, а про гигантскую ответственность и огромное счастье, когда к тебе приходит подобная работа и партнеры", — поделилась ощущениями актриса.

Актриса Дарья Кукарских

Сразу две роли — жену профессора Гейгера и возлюбленную Платонова из прошлого — сыграла Дарья Кукарских. Это ее дебют в полнометражном кино.

"Когда меня утвердили на эту роль, знаете, жизнь разделилась на до и после. Я говорю не про узнаваемость и славу, а про гигантскую ответственность и огромное счастье, когда к тебе приходит подобная работа и партнеры", — поделилась ощущениями актриса.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Она призналась, что ей было "катастрофически страшно" перед первым съемочным днем с Хабенским.

"Есть с десяток актеров в России, с которыми я мечтаю сыграть. И Константин Юрьевич в этом топе. Я ему очень благодарна за то, что он всегда старался помочь, хотя, естественно, видел мои порой очень испуганные глаза", — добавила она.

Премьера фильма Авиатор в Москве

Она призналась, что ей было "катастрофически страшно" перед первым съемочным днем с Хабенским.

"Есть с десяток актеров в России, с которыми я мечтаю сыграть. И Константин Юрьевич в этом топе. Я ему очень благодарна за то, что он всегда старался помочь, хотя, естественно, видел мои порой очень испуганные глаза", — добавила она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Могу сказать только комплиментарные слова в адрес Дарьи Кукарских и то, что она еще и очень красивая женщина", — сказал Хабенский.

Предложить ему роль профессора Гейгера было идеей Евгения Водолазкина.

"Для меня Гейгер — это фанатик своего дела. Он, вероятно, прошел и безденежные 90-е, но остался предан профессии, науке, с какой-то своей фикс-мечтой о бессмертии. Но главный переворот в истории этого персонажа происходит тогда, когда он делает выбор между тем, что могло бы принести ему мировую славу, и простым человеческим теплом, счастьем", — рассуждает актер.

Актер Константин Хабенский

"Могу сказать только комплиментарные слова в адрес Дарьи Кукарских и то, что она еще и очень красивая женщина", — сказал Хабенский.

Предложить ему роль профессора Гейгера было идеей Евгения Водолазкина.

"Для меня Гейгер — это фанатик своего дела. Он, вероятно, прошел и безденежные 90-е, но остался предан профессии, науке, с какой-то своей фикс-мечтой о бессмертии. Но главный переворот в истории этого персонажа происходит тогда, когда он делает выбор между тем, что могло бы принести ему мировую славу, и простым человеческим теплом, счастьем", — рассуждает актер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Евгений Стычкин сыграл авиамагната Желткова. Этот неоднозначный персонаж в картине Михалкова-Кончаловского раскрывается более глубоко, чем в романе.

На фото: Евгений Стычкин и гость премьеры — писатель, сценарист Александр Цыпкин

Актер Евгений Стычкин и писатель, сценарист Александр Цыпкин

Евгений Стычкин сыграл авиамагната Желткова. Этот неоднозначный персонаж в картине Михалкова-Кончаловского раскрывается более глубоко, чем в романе.

На фото: Евгений Стычкин и гость премьеры — писатель, сценарист Александр Цыпкин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Роль сотрудницы лаборатории профессора Гейгера, любовницы Желткова сыграла Софья Эрнст.

Актриса Софья Эрнст

Роль сотрудницы лаборатории профессора Гейгера, любовницы Желткова сыграла Софья Эрнст.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Антон Шагин сыграл соседа авиатора Платонова из прошлого — пролетария Зарецкого. Не главный, но один из ключевых персонажей в фильме.

На премьеру актер пришел с семьей.

На премьеру актер пришел с семьей.

Премьера фильма Авиатор в Москве

Антон Шагин сыграл соседа авиатора Платонова из прошлого — пролетария Зарецкого. Не главный, но один из ключевых персонажей в фильме.

На премьеру актер пришел с семьей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Илье Коробко досталась роль друга детства Иннокентия Платонова — Севы. Впоследствии из-за него в жизни авиатора происходят роковые события.

На фото: актер с супругой Алиной

На фото: актер с супругой Алиной

Премьера фильма Авиатор в Москве

Илье Коробко досталась роль друга детства Иннокентия Платонова — Севы. Впоследствии из-за него в жизни авиатора происходят роковые события.

На фото: актер с супругой Алиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На светской премьере "Авиатора" было много знаменитых гостей.

На фото: художник Никас Сафронов и актер, телеведущий Леонид Якубович

Художник Никас Сафронов и актер, телеведущий Леонид Якубович

На светской премьере "Авиатора" было много знаменитых гостей.

На фото: художник Никас Сафронов и актер, телеведущий Леонид Якубович

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
