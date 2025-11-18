Высоко взлетели: громкая премьера фильма Кончаловского "Авиатор" в Москве

"У меня здесь в зале сидят 200 моих друзей, а остальные все — друзья моих друзей. Поэтому, конечно, волнительно", — признался Егор Михалков-Кончаловский.

В интервью РИА Новости, режиссер рассказывал, что этот проект стал для него профессиональным вызовом: "Я люблю вписываться в различные авантюры и приключения — в хорошем смысле этого слова, конечно. Да, роман сложный: в нем много смыслов, идей, очень эмоциональных линий. Конечно, в полнометражном фильме все это отразить крайне непросто или даже невозможно".