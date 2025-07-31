https://ria.ru/20250731/yakubovich-2032113513.html

Биография Леонида Якубовича

Биография Леонида Якубовича - РИА Новости, 31.07.2025

Биография Леонида Якубовича

Телеведущий, актер, сценарист, народный артист России Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:54:00+03:00

2025-07-31T02:54:00+03:00

2025-07-31T02:54:00+03:00

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Телеведущий, актер, сценарист, народный артист России Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве.Еще учась в школе, Леонид Якубович начал проявлять интерес к сцене. В шестом классе он дебютировал в школьной самодеятельности в роли Шута в постановке "Двенадцатая ночь" по пьесе Уильяма Шекспира. Во время летних каникул перед восьмым классом будущий телеведущий, увидев объявление о наборе в экспедицию в Восточную Сибирь, уехал работать туда на три месяца. Однако, когда настала пора возвращаться в Москву, выяснилось, что экспедиция будет продолжена. Юноша пропустил три месяца занятий в школе, за что был исключен из учебного заведения за прогулы. Среднее образование он получил в вечерней школе рабочей молодежи, параллельно работая на авиационном заводе электромехаником.После окончания школы Леонид Якубович поступил в Московский институт электронного машиностроения (ныне Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"), где играл в Театре студенческих миниатюр. Через некоторое время перевелся в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ, ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Во время учебы играл в институтской команде КВН. В 1971 году Якубович окончил МИСИ, получив специальность инженера по вентиляции и кондиционированию воздуха.В 1971-1977 годах работал старшим инженером на Московском автомобильном заводе имени И.А. Лихачева (ЗИЛ), в 1977-1980 годах – в пуско-наладочном управлении ЗИЛа.Параллельно с работой на заводе занимался литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для передач. С 1979 года – для передач "А ну-ка, парни!" и "А ну-ка, девушки!". Его перу принадлежат также сценарии передач, программ и концертов "Притяжение земли", "Парад пародистов", "Шире круг", "Нам победа, как воздух, нужна", "От Олимпа до Лужников", "Точка опоры", "Прогноз на завтра", "Золотая осень", "Самое главное", "Стежки-дорожки" и др.Якубович – автор пьес "Гостиница с привидениями", "Тутти", "Ку-ку, человек!", "Люди А. Выбор" и др.С его произведениями выступали многие отечественные юмористы, в том числе Евгений Петросян и Владимир Винокур. С 1980 года – член Союза московских драматургов. С 1980-х годов работал профессиональным аукционистом и шоуменом – проводил аукционы, конкурсы, фестивали, представления и т.д. В 1988 году Якубович стал автором сценария и ведущим первого конкурса красоты "Московская красавица".С 1991 года – постоянный ведущий телепередачи "Поле чудес".Начиная с 1990-х годов был ведущим развлекательной программы "Анализы недели" на телеканале РТР (ныне телеканал "Россия 1"), игровой программы "Колесо истории" на канале "Россия", шоу "Стирка на миллион" на Первом канале, программы "Звезда на "Звезде" на телеканале "Звезда", шоу "Я могу!" на Первом канале и др.В настоящее время ведет подкаст "Все хотят летать" в программе "Подкаст Лаб". Леонид Якубович снялся более чем в двадцати картинах, среди которых: фильмы "Давайте без фокусов!.." Георгия Бабушкина (1992), "Жених из Майами" Анатолия Эйрамджана (1994), "Московские каникулы" Аллы Суриковой (1995), "Карнавальная ночь-2" Евгения Гинзбурга (1996), "Не послать ли нам… гонца?" Валерия Чикова (1998), "Брат-2" Алексея Балабанова (2000), сериалы "Русские амазонки" Исаака Фридберга (2002-2003), "Клоунов не убивают" (2005), фильмы "Убить карпа" Наума Ардашникова (2005), "Красиво жить не запретишь" Нонны Агаджановой (2008), "И отцы, и дети" Феликса Герчикова (2012), фильм "Дедушка моей мечты" Александра Стриженова (2015), где Леонид Якубович выступил в роли сценариста, продюсера и исполнителя главной роли, фильм "Честный развод. Бенефис" Евгения Корчагина (2023) и др.Леонид Якубович также играет в театре. В 2014 году он вышел на сцену в антрепризном спектакле "Будьте здоровы, месье!" по пьесе французского драматурга Пьера Шено "Будьте здоровы!". На сцене МХАТ имени М. Горького сыграл старца Никандра в спектакле Эдуарда Боякова "Лавр" (2020) по одноименному романа Евгения Водолазкина. В настоящее время играет в этом же спектакле в Новом театре. На сцене Нового театра Леонид Якубович также занят в постановках "Гример" (2022) по мотивам рассказа Николая Лескова, "Скупой" (2023) по мотивам комедии Жан-Батиста Мольера и Морозко (2023) по пьесе Алексея Зензинова. Якубович также сыграл в мультимедийном историческом спектакле "Соборная площадь" (2024), поставленном Эдуардом Бояковым для "Москино".Леонид Якубович является автором сборника стихов и рассказов "По чуть-чуть…" (2010), книги "Плюс минус 30. Невероятные и правдивые истории из моей жизни" (2021), сборника стихов "День всего на свете" (2023). В 2021 году в соавторстве с Олесей Нирской выпустил книгу "100 вопросов от ТВ-спонсорстве". Член Академии российского телевидения.Народный артист России (2002). Награжден орденами Дружбы (2005), Почета, Александра Невского. Отмечен благодарностью президента (1996). Лауреат премии Союза журналистов как лучший ведущий по итогам 1996 года.Пятикратный обладатель национальной телевизионной премии ТЭФИ (в 1995 и 1999 годах как лучший ведущий развлекательной передачи, в 2015 году – спецприз за личный вклад в развитие российского телевидения, в 2020 году специальный приз премии, в 2025 году в номинации "Легендарные телевизионные программы"). Лауреат международного фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап" (1994).Леонид Якубович увлекается авиацией. В 2002 году окончил Калужское авиационное училище. Также окончил учебно-тренировочный центр в Быково (Московская область). Получил квалификацию пилота коммерческой авиации 3-го класса с правом управления Як-40. Впоследствии освоил несколько типов вертолетов и самолетов. Подполковник в отставке. Леонид Якубович женат вторым браком. У него двое детей – сын и дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, биографии, леонид якубович, телевидение