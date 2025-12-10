Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Леонид Французов
11:43 10.12.2025
Умер заслуженный артист России Леонид Французов
Умер заслуженный артист России Леонид Французов - РИА Новости, 10.12.2025
Умер заслуженный артист России Леонид Французов
Заслуженный артист России, писатель, втор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов умер в возрасте 87 лет 9 декабря из-за онкологии, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.12.2025
россия, москва, леонид якубович, евгений петросян, ольга аросева, происшествия
Россия, Москва, Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросева, Происшествия
Умер заслуженный артист России Леонид Французов

Леонид Французов умер в возрасте 87 лет из-за онкологии

Леонид Французов
Леонид Французов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Михаил Рогулов/ВКонтакте
Леонид Французов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заслуженный артист России, писатель, втор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов умер в возрасте 87 лет 9 декабря из-за онкологии, сообщила РИА Новости его жена Наталья.
"Правда, к сожалению, да… Вчера он (скончался - ред.), в 9.40 утра", - сказала Наталья агентству.
Она также сообщила, что Французов долго боролся с онкологией.
"Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было. Много всего "хорошего" было, в кавычках", - добавила Наталья.
Французов на своем сайте вел страницу с биографией, подробно описывая годы жизни. Там же указано, что он родился в Москве в 1938 году. Окончил Востряковскую семилетнюю и Домодедовскую среднюю школы. Поступил в Государственное училище циркового искусства. В 1973 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, после чего стал заниматься только литературной и концертной деятельностью.
Заслуженный артист России, имеет пять правительственных наград. Лауреат четырёх конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка. Председатель Всероссийского объединения драматургов эстрады с первого дня его создания (1981 г.).
Исполнителями его произведений были Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросева, Борис Брунов и многие другие. Автор программы "За кулисами смеха", автор сценариев в программах "Аншлаг", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", "Смехопанорама" и многих других.
 
