Умер заслуженный артист России Леонид Французов

Заслуженный артист России, писатель, втор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов умер в возрасте 87 лет 9 декабря из-за онкологии, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заслуженный артист России, писатель, втор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов умер в возрасте 87 лет 9 декабря из-за онкологии, сообщила РИА Новости его жена Наталья.
"Правда, к сожалению, да… Вчера он (скончался - ред.), в 9.40 утра", - сказала Наталья агентству.
Она также сообщила, что Французов долго боролся с онкологией.
"Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было. Много всего "хорошего" было, в кавычках", - добавила Наталья.
Французов на своем сайте вел страницу с биографией, подробно описывая годы жизни. Там же указано, что он родился в Москве
в 1938 году. Окончил Востряковскую семилетнюю и Домодедовскую среднюю школы. Поступил в Государственное училище циркового искусства. В 1973 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, после чего стал заниматься только литературной и концертной деятельностью.
Заслуженный артист России
, имеет пять правительственных наград. Лауреат четырёх конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка. Председатель Всероссийского объединения драматургов эстрады с первого дня его создания (1981 г.).
Исполнителями его произведений были Леонид Якубович
, Евгений Петросян
, Ольга Аросева
, Борис Брунов и многие другие. Автор программы "За кулисами смеха", автор сценариев в программах "Аншлаг", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", "Смехопанорама" и многих других.