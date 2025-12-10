Умер заслуженный артист России Леонид Французов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заслуженный артист России, писатель, втор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов умер в возрасте 87 лет 9 декабря из-за онкологии, сообщила РИА Новости его жена Наталья.

"Правда, к сожалению, да… Вчера он (скончался - ред.), в 9.40 утра", - сказала Наталья агентству.

Она также сообщила, что Французов долго боролся с онкологией.

"Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было. Много всего "хорошего" было, в кавычках", - добавила Наталья.

Французов на своем сайте вел страницу с биографией, подробно описывая годы жизни. Там же указано, что он родился в Москве в 1938 году. Окончил Востряковскую семилетнюю и Домодедовскую среднюю школы. Поступил в Государственное училище циркового искусства. В 1973 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, после чего стал заниматься только литературной и концертной деятельностью.