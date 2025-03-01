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Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес" - РИА Новости, 01.03.2025
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Шоубиз
 
16:19 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/listev-2002466499.html
Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес"
Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес" - РИА Новости, 01.03.2025
Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес"
Телеведущий Леонид Якубович в эфире премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести капитал-шоу "Поле чудес". РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в эфире премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести капитал-шоу "Поле чудес". Первый канал показал фрагмент архивного интервью Листьева, в котором журналист рассказывает о первой реакции Якубовича на предложение вести шоу "Поле чудес". По словам Листьева, Якубович долго не соглашался, журналисту удалось уговорить его только через месяц. "И я даже обиделся, ну как это можно взять непрофессионала и запихнуть в кадр. Я сказал "нет, исключено", - процитировал себя Якубович в фильме на Первом канале, вспоминая свою первую реакцию. Вдова Листьева Альбина Назимова вспоминает, что Якубович насторожился, потому что у него не было телевизионного опыта. "Он (Листьев - ред.) стоял за камерой… потому что, естественно, я нес полную ахинею, два раза забывал об игре со зрителями, от зажима я орал страшно", - рассказал Якубович. Редактор программы "Поле чудес" Алексей Мурмулёв в фильме рассказывает, что для шоу долго не могли придумать название, и по сей день "никто не может вспомнить, кому именно пришла в голову идея, но когда кто-то озвучил "Поле чудес", у нас была просто абсолютная истерика, мы радовались" и понимали, что это то, что нужно. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
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30 лет без Владислава Листьева
Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик". Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года.
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москва, россия, беркшир, леонид якубович, владислав листьев, борис березовский
Шоубиз, Москва, Россия, Беркшир, Леонид Якубович, Владислав Листьев, Борис Березовский
Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес"

Якубович: Листьев месяц уговаривал стать ведущим капитал-шоу "Поле чудес"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛеонид Якубович ведет передачу "Поле чудес"
Леонид Якубович ведет передачу Поле чудес - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Леонид Якубович ведет передачу "Поле чудес". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в эфире премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести капитал-шоу "Поле чудес".
Первый канал показал фрагмент архивного интервью Листьева, в котором журналист рассказывает о первой реакции Якубовича на предложение вести шоу "Поле чудес". По словам Листьева, Якубович долго не соглашался, журналисту удалось уговорить его только через месяц.
"И я даже обиделся, ну как это можно взять непрофессионала и запихнуть в кадр. Я сказал "нет, исключено", - процитировал себя Якубович в фильме на Первом канале, вспоминая свою первую реакцию.
Вдова Листьева Альбина Назимова вспоминает, что Якубович насторожился, потому что у него не было телевизионного опыта.
"Он (Листьев - ред.) стоял за камерой… потому что, естественно, я нес полную ахинею, два раза забывал об игре со зрителями, от зажима я орал страшно", - рассказал Якубович.
Редактор программы "Поле чудес" Алексей Мурмулёв в фильме рассказывает, что для шоу долго не могли придумать название, и по сей день "никто не может вспомнить, кому именно пришла в голову идея, но когда кто-то озвучил "Поле чудес", у нас была просто абсолютная истерика, мы радовались" и понимали, что это то, что нужно.
Тележурналист Владислав Листьев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Биография Владислава Листьева
Вчера, 00:30
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.
Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев
© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанк

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу Поле чудес

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Птицын | Перейти в медиабанк

С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.

Молодежная информационно-развлекательная программа Взгляд

С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.

© РИА Новости / Сергей Птицын
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2 из 10
© РИА Новости / Стрельников | Перейти в медиабанк

С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".

Тележурналист Влад Листьев

С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".

© РИА Новости / Стрельников
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3 из 10
© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанк

На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.

Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи Взгляд (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев

На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.

© РИА Новости / Птицын
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4 из 10
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанк

Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.

Тележурналист Владислав Листьев

Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.

© РИА Новости / Борис Приходько
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5 из 10
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев

В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

© РИА Новости / Галина Кмит
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанк

Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.

Ведущий телепрограммы Поле чудес В. Листьев

Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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7 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.

Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра Останкино в день его убийства

Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.

Москвичи и гости столицы собрались у телецентра Останкино, чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева

На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра Останкино в Москве

Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
1 из 10

С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.

© РИА Новости / Сергей Птицын
Перейти в медиабанк
2 из 10

С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".

© РИА Новости / Стрельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.

© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
4 из 10

Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.

© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
5 из 10

В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
6 из 10

Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ШоубизМоскваРоссияБеркширЛеонид ЯкубовичВладислав ЛистьевБорис Березовский
 
 
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