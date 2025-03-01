https://ria.ru/20250301/listev-2002466499.html

Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес"

Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес" - РИА Новости, 01.03.2025

Якубович рассказал, как Листьев предложил вести шоу "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович в эфире премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести капитал-шоу "Поле чудес". РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:19:00+03:00

2025-03-01T16:19:00+03:00

2025-03-01T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в эфире премьеры фильма "Влад Листьев. Улыбка на пямять" рассказал, как Листьев предложил ему вести капитал-шоу "Поле чудес". Первый канал показал фрагмент архивного интервью Листьева, в котором журналист рассказывает о первой реакции Якубовича на предложение вести шоу "Поле чудес". По словам Листьева, Якубович долго не соглашался, журналисту удалось уговорить его только через месяц. "И я даже обиделся, ну как это можно взять непрофессионала и запихнуть в кадр. Я сказал "нет, исключено", - процитировал себя Якубович в фильме на Первом канале, вспоминая свою первую реакцию. Вдова Листьева Альбина Назимова вспоминает, что Якубович насторожился, потому что у него не было телевизионного опыта. "Он (Листьев - ред.) стоял за камерой… потому что, естественно, я нес полную ахинею, два раза забывал об игре со зрителями, от зажима я орал страшно", - рассказал Якубович. Редактор программы "Поле чудес" Алексей Мурмулёв в фильме рассказывает, что для шоу долго не могли придумать название, и по сей день "никто не может вспомнить, кому именно пришла в голову идея, но когда кто-то озвучил "Поле чудес", у нас была просто абсолютная истерика, мы радовались" и понимали, что это то, что нужно. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

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30 лет без Владислава Листьева Ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года, убили журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е. Оно не раскрыто до сих пор. Листьев стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. В 1987 году он вместе с другими журналистами создал программу "Взгляд", позже запустил первое развлекательное шоу "Поле чудес", первое ток-шоу "Тема". Вел авторскую программу "Час Пик". Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. 2025-03-01T16:19 true PT1M28S

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Ольга Фомченкова

москва, россия, беркшир, леонид якубович, владислав листьев, борис березовский