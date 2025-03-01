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Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев - РИА Новости, 01.03.2025
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08:00 01.03.2025 (обновлено: 13:47 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/listev-2002039561.html
Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев
Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев - РИА Новости, 01.03.2025
Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев
Ровно 30 лет назад убили Владислава Листьева. Он стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. Одно из самых громких преступлений 1990-х не... РИА Новости, 01.03.2025
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фото
владислав листьев
телевидение
академия российского телевидения
москва
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Ровно 30 лет назад убили Владислава Листьева. Он стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. Одно из самых громких преступлений 1990-х не раскрыли до сих пор. Каким был журналист — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, владислав листьев, телевидение, академия российского телевидения, москва
Фото, Владислав Листьев, Телевидение, Академия российского телевидения, Москва

Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев

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Ровно 30 лет назад убили Владислава Листьева. Он стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. Одно из самых громких преступлений 1990-х не раскрыли до сих пор. Каким был журналист — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанк

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу Поле чудес

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Сергей Птицын | Перейти в медиабанк

С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.

Молодежная информационно-развлекательная программа Взгляд

С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.

© РИА Новости / Сергей Птицын
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2 из 10
© РИА Новости / Стрельников | Перейти в медиабанк

С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".

Тележурналист Влад Листьев

С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".

© РИА Новости / Стрельников
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© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанк

На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.

Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи Взгляд (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев

На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.

© РИА Новости / Птицын
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© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанк

Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.

Тележурналист Владислав Листьев

Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.

© РИА Новости / Борис Приходько
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© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев

В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанк

Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.

Ведущий телепрограммы Поле чудес В. Листьев

Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.

Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра Останкино в день его убийства

Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.

Москвичи и гости столицы собрались у телецентра Останкино, чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева

На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра Останкино в Москве

Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Максим Блинов
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