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Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев

Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев - РИА Новости, 01.03.2025

Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев

Ровно 30 лет назад убили Владислава Листьева. Он стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. Одно из самых громких преступлений 1990-х не... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:00:00+03:00

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фото

владислав листьев

телевидение

академия российского телевидения

москва

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Ровно 30 лет назад убили Владислава Листьева. Он стал символом эпохи зарождения нового российского телевидения. Одно из самых громких преступлений 1990-х не раскрыли до сих пор. Каким был журналист — в фотоленте РИА Новости.

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