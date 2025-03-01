Его "Взгляд" и усы знала вся страна: каким запомнился Влад Листьев
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.
С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.
С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".
С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".
На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.
На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.
Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.
Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.
В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.
Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.
Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.
Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.
На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.
На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.
Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".
Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".