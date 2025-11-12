Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
16:13 12.11.2025 (обновлено: 19:04 12.11.2025)
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Телеведущему Леониду Якубовичу объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации... Якубовичу Леониду Аркадьевичу - креативному директору канала акционерного общества "Первый канал", город Москва", - говорится в документе.
Кроме того, благодарности объявлены телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поздравил Якубовича с юбилеем
31 июля, 10:34
 
КультураРоссияЛеонид ЯкубовичВладимир ПутинЛариса Гузеева
 
 
