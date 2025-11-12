https://ria.ru/20251112/putin-2054520216.html
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
Телеведущему Леониду Якубовичу объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:13:00+03:00
2025-11-12T16:13:00+03:00
2025-11-12T19:04:00+03:00
культура
россия
леонид якубович
владимир путин
лариса гузеева
россия
Новости
ru-RU
Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
Леониду Якубовичу объявили благодарность президента РФ за заслуги в области СМИ