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В Москве вручили премию лучшим врачам "Призвание-2025" - РИА Новости, 11.06.2025
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23:04 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/premiya-2022389671.html
В Москве вручили премию лучшим врачам "Призвание-2025"
В Москве вручили премию лучшим врачам "Призвание-2025" - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве вручили премию лучшим врачам "Призвание-2025"
Премию "Призвание-2025" вручили лучшим врачам России ко Дню медицинского работника, церемония вручения прошла в Москве при участии Елены Малышевой, Александра... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:04:00+03:00
2025-06-11T23:04:00+03:00
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врачи
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премию "Призвание-2025" вручили лучшим врачам России ко Дню медицинского работника, церемония вручения прошла в Москве при участии Елены Малышевой, Александра Розенбаума, Леонида Якубовича, Димы Билана, передает корреспондент РИА Новости. День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2025 году праздник выпал на 15 июня. "Дорогие доктора, дорогие медицинские работники, позвольте мне от имени правительства Российской Федерации поздравить вас с вашим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Уже 25 лет мы вместе с премией "Призвание". И эта премия дает нам возможность чествовать ваш профессионализм. Эта премия дает нам возможность выразить дань уважения людям, которые, не жалея себя, посвящают свою жизнь самому главному – сохранению жизни других", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе церемонии. В номинации "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека" лауреатом стала группа врачей под руководством доктора Марка Курцера из клиники "Мать и дитя". Врачи спасли жизнь еще не рожденного младенца от терминального порока сердца в ходе первой в России внутриутробной операции на сердце без прерывания беременности. В номинации "За вклад в развитие медицины" награждена группа врачей и ученых под руководством доктора Сергея Лукьянова из Российского научно-исследовательского университета имени Пирогова, Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Ученые открыли клетки, ответственные за развитие болезни Бехтерева, и создали первый в мире селективный препарат, способный остановить ее развитие. Механизм действия инновационной разработки уникален и не имеет зарубежных аналогов. В номинации "За создание нового метода диагностики" была отмечена группа врачей под руководством докторов Сергея Куцева и Елены Байбариной из Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова министерства здравоохранения РФ. Врачей отметили за создание и внедрение неонатального скрининга на 36 групп редких заболеваний. Разработка уже предотвратила множество детских смертей и тяжелые последствия позднего выявления болезней. В номинации "За создание нового метода лечения" лауреатами премии стала группа нейрохирургов и рентгенологов под руководством доктора Дмитрия Усачева из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве. Доктора отмечены за создание уникального метода лечения болезни мойя-мойя, которая приводит к развитию инсульта у детей. Благодаря методу Усачева были спасены 120 детей и подростков. В номинации "За создание нового направления в медицине" была отмечена группа врачей под руководством доктора Елены Паровичниковой. Она разработала новое направление в лечении рака крови у беременных. Раньше таким женщинам сначала проводили плодоразрушающую операцию и только потом начинали лечение, так как считалось, что химиотерапия все равно убьет плод. И если раньше при обнаружении рака у будущей матери ей проводили плодоразрушающую операцию на любых сроках, то теперь таких женщин лечат, не прерывая беременности, и на свет рождаются здоровые дети. За все годы у таких пациенток родилось 558 детей. В спецноминации "Первого канала" "За подвижничество в медицине" премию вручили группе врачей под руководством докторов Светланы Орловой и Александра Киршина из Республиканского клинического онкологического диспансера в Чебоксарах, Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске, Республиканской клинической больницы в Казани и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Санкт-Петербурге. Со сцены "Призвания-2025" лучших медиков РФ поздравили почетные гости, среди которых были народный артист РФ Владимир Машков, телеведущий Леонид Якубович, певица Полина Гагарина, певец Дима Билан и многие другие. Ведущими церемонии традиционно стали Елена Малышева и Александр Розенбаум.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
https://ria.ru/20250607/den-medicinskogo-rabotnika-1737546598.html
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россия, медицина, здоровье - общество, врачи
Россия, Медицина, Здоровье - Общество, Врачи
В Москве вручили премию лучшим врачам "Призвание-2025"

Лучшим врачам России вручили премию "Призвание-2025" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВручение национальной медицинской премии "Призвание"
Вручение национальной медицинской премии Призвание - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вручение национальной медицинской премии "Призвание". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премию "Призвание-2025" вручили лучшим врачам России ко Дню медицинского работника, церемония вручения прошла в Москве при участии Елены Малышевой, Александра Розенбаума, Леонида Якубовича, Димы Билана, передает корреспондент РИА Новости.
День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2025 году праздник выпал на 15 июня.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником
10 июня, 14:41
"Дорогие доктора, дорогие медицинские работники, позвольте мне от имени правительства Российской Федерации поздравить вас с вашим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Уже 25 лет мы вместе с премией "Призвание". И эта премия дает нам возможность чествовать ваш профессионализм. Эта премия дает нам возможность выразить дань уважения людям, которые, не жалея себя, посвящают свою жизнь самому главному – сохранению жизни других", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе церемонии.
В номинации "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека" лауреатом стала группа врачей под руководством доктора Марка Курцера из клиники "Мать и дитя". Врачи спасли жизнь еще не рожденного младенца от терминального порока сердца в ходе первой в России внутриутробной операции на сердце без прерывания беременности.
В номинации "За вклад в развитие медицины" награждена группа врачей и ученых под руководством доктора Сергея Лукьянова из Российского научно-исследовательского университета имени Пирогова, Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Ученые открыли клетки, ответственные за развитие болезни Бехтерева, и создали первый в мире селективный препарат, способный остановить ее развитие. Механизм действия инновационной разработки уникален и не имеет зарубежных аналогов.
В номинации "За создание нового метода диагностики" была отмечена группа врачей под руководством докторов Сергея Куцева и Елены Байбариной из Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова министерства здравоохранения РФ. Врачей отметили за создание и внедрение неонатального скрининга на 36 групп редких заболеваний. Разработка уже предотвратила множество детских смертей и тяжелые последствия позднего выявления болезней.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
День медицинского работника в России
7 июня, 17:42
В номинации "За создание нового метода лечения" лауреатами премии стала группа нейрохирургов и рентгенологов под руководством доктора Дмитрия Усачева из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве. Доктора отмечены за создание уникального метода лечения болезни мойя-мойя, которая приводит к развитию инсульта у детей. Благодаря методу Усачева были спасены 120 детей и подростков.
В номинации "За создание нового направления в медицине" была отмечена группа врачей под руководством доктора Елены Паровичниковой. Она разработала новое направление в лечении рака крови у беременных. Раньше таким женщинам сначала проводили плодоразрушающую операцию и только потом начинали лечение, так как считалось, что химиотерапия все равно убьет плод. И если раньше при обнаружении рака у будущей матери ей проводили плодоразрушающую операцию на любых сроках, то теперь таких женщин лечат, не прерывая беременности, и на свет рождаются здоровые дети. За все годы у таких пациенток родилось 558 детей.
В спецноминации "Первого канала" "За подвижничество в медицине" премию вручили группе врачей под руководством докторов Светланы Орловой и Александра Киршина из Республиканского клинического онкологического диспансера в Чебоксарах, Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске, Республиканской клинической больницы в Казани и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Санкт-Петербурге.
Со сцены "Призвания-2025" лучших медиков РФ поздравили почетные гости, среди которых были народный артист РФ Владимир Машков, телеведущий Леонид Якубович, певица Полина Гагарина, певец Дима Билан и многие другие. Ведущими церемонии традиционно стали Елена Малышева и Александр Розенбаум.
SHAMAN - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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