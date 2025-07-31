https://ria.ru/20250731/jakubovich-2032484798.html

Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в "Поле чудес"

Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в "Поле чудес" - РИА Новости, 31.07.2025

Леонид Якубович рассказал, как долго будет работать в "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович заявил в интервью сайту aif.ru, что будет работать в капитал-шоу "Поле чудес" до тех пор, пока программа будет нравиться аудитории и РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:36:00+03:00

2025-07-31T00:36:00+03:00

2025-07-31T00:36:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович заявил в интервью сайту aif.ru, что будет работать в капитал-шоу "Поле чудес" до тех пор, пока программа будет нравиться аудитории и приносить успех телеканалу, добавив, что философски относится к вероятности того, что когда-нибудь передачу закроют. "Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но всё, естественно, начинается, и всё имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень", - рассказал Якубович. При этом он подчеркнул, что никогда не заявлял о своем желании покинуть программу. "Подобные заявления относятся к категории абсолютного вранья, которое удивляет меня своим извращенным умом", - подчеркнул телеведущий. Якубович - советский актер и телеведущий, народный артист РФ, родился 31 июля 1945 года в Москве. Он окончил МИСИ в 1971 году, а в 2002 году - Калужское авиационное училище: является пилотом 3-го класса и подполковником в отставке. С 1979 года он занимался литературной деятельностью - писал тексты и сценарии для передач "А ну-ка, парни!" и "А ну-ка, девушки!", затем пьесы, сценарии и монологи для юмористов. С 1991 года Якубович стал постоянным ведущим телепередачи "Поле чудес", заменив Влада Листьева, который занялся работой над ток-шоу "Тема".

https://ria.ru/20250609/jakubovich-2021901966.html

https://ria.ru/20250301/listev-2002466499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, леонид якубович, общество