В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова
В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. 12 февраля 2025
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище.
С артистом пришли проститься его друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актриса Лариса Лужина.
Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм".
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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9 февраля, 20:22