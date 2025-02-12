Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.02.2025 (обновлено: 14:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/strizhenov-1998847589.html
В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова
В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова
Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:42:00+03:00
2025-02-12T14:33:00+03:00
россия
ссср
олег стриженов
леонид якубович
елена малышева
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998859092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f47608682c51847403e2d8f98a7c70f0.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище. С артистом пришли проститься его друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актриса Лариса Лужина. Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм". Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998859092_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_10cee53ae794a7695451501e2a2a1f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, олег стриженов, леонид якубович, елена малышева, мосфильм
Россия, СССР, Олег Стриженов, Леонид Якубович, Елена Малышева, Мосфильм
В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова

В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. 12 февраля 2025
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. 12 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище.
С артистом пришли проститься его друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актриса Лариса Лужина.
Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм".
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Звезда пленительного счастья - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Князь, картежник, космонавт: такие разные герои Олега Стриженова
9 февраля, 20:22
 
РоссияСССРОлег СтриженовЛеонид ЯкубовичЕлена МалышеваМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала