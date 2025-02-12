https://ria.ru/20250212/strizhenov-1998847589.html

В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова

В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова - РИА Новости, 12.02.2025

В Москве завершилось отпевание Олега Стриженова

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:42:00+03:00

2025-02-12T13:42:00+03:00

2025-02-12T14:33:00+03:00

россия

ссср

олег стриженов

леонид якубович

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище. С артистом пришли проститься его друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актриса Лариса Лужина. Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм". Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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россия, ссср, олег стриженов, леонид якубович, елена малышева, мосфильм