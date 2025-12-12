В Москве завершилась церемония прощания с Леонидом Французовым

Рейтинг@Mail.ru
11:40 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Церемония прощания и отпевание с заслуженным артистом России, юмористом, автором "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонидом Французовым завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Французов скончался 9 декабря в возрасте 87 лет из-за онкологии. Церемония прощания и отпевания прошла в пятницу в Москве в зале "Ритуал". Похоронят артиста в этот же день на его родине в Подмосковном поселке Востряково.
Проститься с Французовым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники, среди которых юмористы "Аншлага", актер-сатирик Сергей Дроботенко, актриса Елена Воробей, актриса Клара Новикова и многие другие.
Венки на церемонию прощания прислали артист Владимир Винокуров, коллеги, друзья и родные Французова. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Французов - заслуженный артист России, имеет пять правительственных наград. Лауреат четырёх конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка. Председатель Всероссийского объединения драматургов эстрады с первого дня его создания (1981 г.).
Исполнителями его произведений были Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросеева, Борис Брунов и многие другие. Автор программы "За кулисами смеха", автор сценариев в программах "Аншлаг", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", "Смехопанорама" и многих других.
 
МоскваРоссияЛеонид ФранцузовЕлена ВоробейКлара Новикова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
