https://ria.ru/20241224/putin-1991051358.html
Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом
Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом - РИА Новости, 24.12.2024
Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом
Президент РФ Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:13:00+03:00
2024-12-24T17:13:00+03:00
2024-12-24T17:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. "Путин поговорил с Маргаритой Руцинской, девочкой из Белгородской области, пожелание которой Путин снял с "елки желаний". Девочка мечтает стать летчиком, она хотела полетать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что помог в исполнении этого желания народный артист РФ Леонид Якубович. "Девочку покатали на вертолете, покатали в симуляторе Superjet в сопровождении руководства компании "Аэрофлот". Очень здорово", - сообщил Песков, отметив, что полет был осуществлен в Москве. Он рассказал, что девочка поделилась своими впечатлениями с главой государства.
https://ria.ru/20241220/kadyrov-1990540091.html
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россия, белгородская область, москва, владимир путин, леонид якубович, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
Россия, Белгородская область, Москва, Владимир Путин, Леонид Якубович, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Общество
Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом
Путин исполнил желание девочки из Белгородской области стать пилотом