https://ria.ru/20241224/putin-1991051358.html

Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом

Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом - РИА Новости, 24.12.2024

Путин исполнил желание девочки, мечтающей стать пилотом

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:13:00+03:00

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белгородская область

москва

владимир путин

леонид якубович

аэрофлот

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. "Путин поговорил с Маргаритой Руцинской, девочкой из Белгородской области, пожелание которой Путин снял с "елки желаний". Девочка мечтает стать летчиком, она хотела полетать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что помог в исполнении этого желания народный артист РФ Леонид Якубович. "Девочку покатали на вертолете, покатали в симуляторе Superjet в сопровождении руководства компании "Аэрофлот". Очень здорово", - сообщил Песков, отметив, что полет был осуществлен в Москве. Он рассказал, что девочка поделилась своими впечатлениями с главой государства.

https://ria.ru/20241220/kadyrov-1990540091.html

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россия, белгородская область, москва, владимир путин, леонид якубович, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество