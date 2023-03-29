https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861268222.html

Леонид Якубович: "Расскажу вам правду о "Поле чудес", семье и зарплате"

Леонид Якубович: "Расскажу вам правду о "Поле чудес", семье и зарплате" - РИА Новости, 29.03.2023

Леонид Якубович: "Расскажу вам правду о "Поле чудес", семье и зарплате"

За 33 года существования передачи "Поле чудес" ходило немало слухов о махинациях во время съемок. Ведущий Леонид Якубович тоже часто становится героем... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T11:43

культура

леонид якубович

доходы

недвижимость

семья

жена

дети

"поле чудес"

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Роман Харрасов. За 33 года существования передачи "Поле чудес" ходило немало слухов о махинациях во время съемок. Ведущий Леонид Якубович тоже часто становится героем неправдивых новостей. В интервью РИА Новости народный артист России решил разоблачить фейки о себе и программе, а также рассказал о ближайших планах. Одна жена и одна зарплата: как живет Якубович— Много фейков вокруг программы и вас лично…— Готов их сам обозначить и сказать, что правда.Во-первых, пишут о моей зарплате. Если бы столько получал, не работал ведущим. Я одновременно и креативный директор дирекции креативных программ Первого канала, и художественный руководитель, и ведущий "Поля чудес". Три зарплаты не получаю.Команда состоит из восьми человек и занимает два кабинета (а не весь этаж) плюс съемочный павильон.— Да, я это вижу. Но операторы, гримеры?— Технические специалисты — операторы, осветители, рабочие сцены — к нам не относятся: или к ТТЦ "Останкино", или "Красному квадрату".Кстати, о других тратах. Смокингу, в котором я работаю, уже 18 лет. Еще есть белый костюм, который надеваю 8 Марта и под Новый год.— Что еще в вашем личном списке?— Мне приписывают два самолета и вертолет. Где они стоят — не знаю, в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб.Раньше, по данным СМИ, у меня было 12 домов в Подмосковье, сейчас почему-то четыре, видимо, продал часть. На самом деле — один, принадлежит семье.— Сколько по площади?— Участок 30 соток, два этажа по 200 метров, чердак и погреб.Еще говорят, что у меня несколько домов за границей, причем самое интересное, что в них живут люди. И ведь показывают, как они меня благодарят за бесплатное проживание.— По закону жанра у вас еще должны быть любовница и внебрачные дети.— У меня одна жена — Марина Видо, двое детей — Артем Антонов и Варвара Видо. На стороне никого нет.— Говорят, что вы с супругой живете отдельно.— Она живет за городом. У меня по пять-шесть переговоров в день в Москве, репетиции в театре и подготовка "Поля чудес". Дни бывают такие насыщенные, что я физически не успеваю приехать в Подмосковье.— Еще много фейков про детей…— Сын окончил МИСИ имени Куйбышева (ныне НИУ МГСУ. — Прим. ред.) и Академию внешней торговли (ВАВТ), работает на Первом канале в дирекции информационных программ. Дочь — МГИМО, сейчас в IT-компании. Внучка училась в ВАВТ, она менеджер во "Вкусно и точка"."Поле чудес": политика Первого канала и "обманы" телезрителей— В 2021-м были вопросы, связанные с правами на программу. Как сегодня обстоят дела?— Производством программы занимается "Поле-ТВ". Кроме того, хотел бы подчеркнуть: за все 33 года Первый канал никогда не вмешивался, у нас свои редакторы.— Как прорабатывают сценарий "Поле чудес"?— Никаких сценариев нет. Я вижу участников за пять минут до начала и задаю один вопрос: о чем они не хотят говорить. Кто-то не готов затрагивать тему семьи, кто-то — работы. Я это мгновенно запоминаю, и мы идем в кадр.— Есть ли внутренние ограничения на темы шуток?— Никаких, все по ситуации. Единственное правило: быть вторым, главнее — герои.— Но у вас это не получается, смотрят все равно на Леонида Аркадьевича в смокинге…— Это другой вопрос, я же более 30 лет на экране. Но моя обязанность — создать впечатление, что игроки — абсолютно свои.— И все же "Поле чудес" — это шоу, не все должно быть очевидно. Как много прописывается игровых моментов?— Самое сложное — развлекать людей. Ничего заранее не прописывают. Но, например, если дети выбирают шкатулку, я всегда сделаю так, чтобы они вытащили деньги, потому что для них это будет впечатление.Призы в черный ящик кладет специальная комиссия — согласно смете, которая отведена на программу. Ключи от автомобиля лежат открыто на подносе — возможности подменить их нет.— Немало пишут и о платных билетах.— Все билеты — пригласительные и бесплатные. Печатаем мы 140 двойных билетов. Но есть мошенники, которые их продают. Не верьте и не покупайте.Знаете, задевает не столько то, что пишут, а как это делают — в хамском тоне. Мое поколение приучали к тому, что самое страшное — подлость. Для меня это и анонимки, которых много в интернете. Пусть каждый придет и скажет мне в лицо. Сможет кто-то сделать это в той же манере, что и в Сети?Личные просьбы и уехавшие коллеги: мнение Якубовича— Часто вас просят о чем-то личном?— В 90-е стояли целые очереди ко мне в "Останкино". Я раздавал все деньги, какие мог. Был случай, когда священнослужитель три дня жил на ступеньках. Оказалось, нужны средства на ремонт церкви во подмосковном Фрянове — собрал, восстановили купол. Батюшки уже нет, а храм стоит.Просят о лекарствах — например, чтобы помог достать. О нерешенных делах каких-то.— Время сейчас непростое. Кто-то говорит, что развлекаться нельзя. Ваше отношение к этому?— Юмор спасает всегда, даже в самых страшных ситуациях. Вспомним агитбригады в Великую Отечественную. Не знаю, почему их так мало сегодня. Они давали понять, что бойцов помнят и вся страна стоит за спиной. Недаром у многих артистов боевые ордена. У Иосифа Кобзона, Владимира Винокура, Льва Лещенко и других. Они были в горячих точках.У меня почти 40 командировок в Чечню, и только два раза я участвовал в концертах, все остальные — доставка гуманитарных грузов, ездил по блокпостам. В первую чеченскую собирал записочки — тогда даже связи не было — и в Москве уже звонил каждому адресату и передавал эти письма.У меня тоже есть боевые медали за поездки, хотя пишут, что я их купил. И не только обо мне. Например, Александр Розенбаум ходил врачом на подводной лодке. Он офицер! Есть все приказы ведомств.И знаете, к вопросу о развлечениях. В этом году ровно 25 лет традиции на "Поле чудес", когда мы под Новый год исполняли три детских желания. Сегодня это президентская акция "Елка желаний". На передаче мы всегда вручаем дамам цветы. И вот уже 20 лет женщины из разных частей страны и СНГ пишут нам, что мужья дарят им букеты. Это очень греет мою душу и не может не радовать. — А как относитесь к коллегам, которые уехали?— Меня интересует, почему они это сделали. Люди же здесь жили. Неважно, сколько зарабатывали. Они воспитывались в нашей школе. Если им все равно, где жить, — значит, их не воспитали. Это важнее. Нужно найти корень проблемы и решить ее, чтобы такое не повторилось со следующими поколениями.Я не собираюсь никого критиковать и тем более осуждать. Взрослые люди имеют право выбора. Но на свете можно поменять все что угодно, кроме Отечества.Абсолютно убежден, что нужно перестать об этом писать. Уехал и уехал. Но важно помнить, что ностальгия — медицинский термин, есть риск сильно заболеть, так что уже и не вылечишься. Посмотрим, что будет дальше.Хотя не стоит забывать, что апостол Петр трижды предал Христа, но Господь его простил.В целом это все печально.Театр и ТВ: планы Якубовича— Вы репетируете новый спектакль. Причем это "Скупой" Мольера, а у вас главная роль…— Мы долго сидели и обсуждали с Эдуардом Бояковым, я сомневался. Мне не нравится эта пьеса — в отличие от других у Мольера. Но режиссер предложил поменять психологию героя — Гарпагона.Я взял три перевода и сам литературно обработал сценарий. Написал шесть дополнительных монологов, которые абсолютно меняют представление о моем персонаже. Мы сделаем его более человечным.Кроме того, в планах восстановить "Лавра", который ставился во МХАТе имени Горького, я вернусь к роли старца Никандра.— Телевидение последние лет десять хоронят. По-вашему, такое случится в ближайшее время?— Нет. Оно не умрет и в ближайшие 100 лет. Телевидение — очень мощное оружие, и воспитательное, и агитационное. Интернет в этом смысле не такой. Сейчас идет правильная конкурентная борьба между ТВ и Сетью, но там контент хуже по качеству. Чудовищно много низкосортной рекламы, которая неэффективна, и это скоро поймут.

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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