https://ria.ru/20250609/poddubnyy-2021863365.html

Названы победители премии ТЭФИ-2025

Названы победители премии ТЭФИ-2025 - РИА Новости, 09.06.2025

Названы победители премии ТЭФИ-2025

В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:47:00+03:00

2025-06-09T18:47:00+03:00

2025-06-09T20:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

волчанск

евгений поддубный

владимир соловьев (телеведущий)

леонид якубович

вгтрк

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"."Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".Победителем в номинации "Репортер" стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Я всем хочу напомнить, что наше торжество нынешнее возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно в связи со специальной операцией. Вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работают на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна — вот прям должна — работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание", — сказал он. Другие победители:● Павел Зарубин, "Москва. Кремль. Путин" — в номинации "Интервьюер";● работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", автор фильма — специальный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший в зоне СВО, — в номинации "Документальный фильм";● "Вести недели" — в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа";● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" — в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу";● программа Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" — в номинации "Журналистское расследование";● "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу";● Владимир Соловьев — в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу";● программа "Вести 20:00" — в номинации "Вечерняя информационная программа";● "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" — в номинации "Специальное телевизионное событие года";● программа "Сегодня 16:00" — в номинации "Дневная информационная программа";● Валерия Кораблева — в номинации "Ведущий дневной информационной программы";● Эрнест Мацкявичюс — в номинации "Ведущий вечерней информационной программы";● программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" — в номинации "Спортивное шоу / программа";● Роман Костомаров — в номинации "Ведущий спортивного шоу / программы";● программа "День добрых дел" — в номинации "Программа социальной направленности";● программа "Большая игра" — в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу";● работа "Захват аэропорта в Махачкале" — в номинации "Информационный сюжет".Ведущими церемонии стали члены Академии российского телевидения Леонид Якубович и Анастасия Чернобровина. Мероприятие прошло в Государственном академическом Большом театре России.Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения страны. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — фонд "Академия российского телевидения") — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".

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россия, москва, волчанск, евгений поддубный, владимир соловьев (телеведущий), леонид якубович, вгтрк, академия российского телевидения, нтв (телеканал), тэфи, общество