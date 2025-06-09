Названы победители премии ТЭФИ-2025
Киселев получил ТЭФИ как ведущий информационно-аналитической итоговой программы
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБронзовая статуэтка "Орфей" на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ
Бронзовая статуэтка "Орфей" на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
«
"Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.
Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".
© TEFI_RussiaОбъявление победителя премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
© TEFI_Russia
Объявление победителя премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
Победителем в номинации "Репортер" стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Я всем хочу напомнить, что наше торжество нынешнее возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно в связи со специальной операцией. Вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работают на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна — вот прям должна — работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание", — сказал он.
Другие победители:
● Павел Зарубин, "Москва. Кремль. Путин" — в номинации "Интервьюер";
● работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", автор фильма — специальный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший в зоне СВО, — в номинации "Документальный фильм";
● "Вести недели" — в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа";
● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" — в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу";
● программа Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" — в номинации "Журналистское расследование";
● "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу";
● Владимир Соловьев — в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу";
● работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", автор фильма — специальный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший в зоне СВО, — в номинации "Документальный фильм";
● "Вести недели" — в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа";
● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" — в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу";
● программа Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" — в номинации "Журналистское расследование";
● "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу";
● Владимир Соловьев — в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу";
● программа "Вести 20:00" — в номинации "Вечерняя информационная программа";
● "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" — в номинации "Специальное телевизионное событие года";
● программа "Сегодня 16:00" — в номинации "Дневная информационная программа";
● Валерия Кораблева — в номинации "Ведущий дневной информационной программы";
● Эрнест Мацкявичюс — в номинации "Ведущий вечерней информационной программы";
● программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" — в номинации "Спортивное шоу / программа";
● Роман Костомаров — в номинации "Ведущий спортивного шоу / программы";
● программа "День добрых дел" — в номинации "Программа социальной направленности";
● программа "Большая игра" — в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу";
● работа "Захват аэропорта в Махачкале" — в номинации "Информационный сюжет".
Ведущими церемонии стали члены Академии российского телевидения Леонид Якубович и Анастасия Чернобровина. Мероприятие прошло в Государственном академическом Большом театре России.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения страны.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — фонд "Академия российского телевидения") — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ
Вчера, 01:43