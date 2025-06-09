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Названы победители премии ТЭФИ-2025 - РИА Новости, 09.06.2025
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18:47 09.06.2025 (обновлено: 20:45 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/poddubnyy-2021863365.html
Названы победители премии ТЭФИ-2025
Названы победители премии ТЭФИ-2025 - РИА Новости, 09.06.2025
Названы победители премии ТЭФИ-2025
В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:47:00+03:00
2025-06-09T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
волчанск
евгений поддубный
владимир соловьев (телеведущий)
леонид якубович
вгтрк
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".&quot;Ведущий информационно-аналитической итоговой программы&quot; — Дмитрий Киселев, &quot;Вести недели&quot;, — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".Победителем в номинации "Репортер" стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Я всем хочу напомнить, что наше торжество нынешнее возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно в связи со специальной операцией. Вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работают на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна — вот прям должна — работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание", — сказал он. Другие победители:● Павел Зарубин, "Москва. Кремль. Путин" — в номинации "Интервьюер";● работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", автор фильма — специальный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший в зоне СВО, — в номинации "Документальный фильм";● "Вести недели" — в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа";● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" — в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу";● программа Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" — в номинации "Журналистское расследование";● "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу";● Владимир Соловьев — в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу";● программа "Вести 20:00" — в номинации "Вечерняя информационная программа";● "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" — в номинации "Специальное телевизионное событие года";● программа "Сегодня 16:00" — в номинации "Дневная информационная программа";● Валерия Кораблева — в номинации "Ведущий дневной информационной программы";● Эрнест Мацкявичюс — в номинации "Ведущий вечерней информационной программы";● программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" — в номинации "Спортивное шоу / программа";● Роман Костомаров — в номинации "Ведущий спортивного шоу / программы";● программа "День добрых дел" — в номинации "Программа социальной направленности";● программа "Большая игра" — в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу";● работа "Захват аэропорта в Махачкале" — в номинации "Информационный сюжет".Ведущими церемонии стали члены Академии российского телевидения Леонид Якубович и Анастасия Чернобровина. Мероприятие прошло в Государственном академическом Большом театре России.Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения страны. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — фонд "Академия российского телевидения") — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".
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россия, москва, волчанск, евгений поддубный, владимир соловьев (телеведущий), леонид якубович, вгтрк, академия российского телевидения, нтв (телеканал), тэфи, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Волчанск, Евгений Поддубный, Владимир Соловьев (телеведущий), Леонид Якубович, ВГТРК, Академия российского телевидения, НТВ (телеканал), ТЭФИ, Общество
Названы победители премии ТЭФИ-2025

Киселев получил ТЭФИ как ведущий информационно-аналитической итоговой программы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБронзовая статуэтка "Орфей" на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ
Бронзовая статуэтка Орфей на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бронзовая статуэтка "Орфей" на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ-2025 в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
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"Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он одновременно является обладателем высших журналистских премий "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".
© TEFI_RussiaОбъявление победителя премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
Объявление победителя Национальной премии ТЭФИ в номинации Ведущий информационно-аналитической итоговой программы - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© TEFI_Russia
Объявление победителя премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
Победителем в номинации "Репортер" стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Я всем хочу напомнить, что наше торжество нынешнее возможно благодаря людям, которые защищают нашу страну круглосуточно в связи со специальной операцией. Вот это сейчас, как мне кажется, самое важное. И отрадно, что телевидение, ну и все люди, кто работают на телевидении, это отлично чувствуют, пропускают через себя, живут этим. В общем, мне кажется, не подкачали в этом смысле. И надо продолжать. Вся страна должна — вот прям должна — работать на общую победу. Кто как может, мы как можем. И будем продолжать работать. Спасибо за признание", — сказал он.
© Фото : TEFI_RussiaГости церемонии награждения премии ТЭФИ-2025
Гости церемонии награждения премии ТЭФИ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : TEFI_Russia
Гости церемонии награждения премии ТЭФИ-2025
Другие победители:
● Павел Зарубин, "Москва. Кремль. Путин" — в номинации "Интервьюер";
● работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", автор фильма — специальный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший в зоне СВО, — в номинации "Документальный фильм";
"Вести недели" — в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа";
● Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" — в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу";
● программа Эдуарда Петрова: "Кингисеппские" — в номинации "Журналистское расследование";
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" — в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу";
● Владимир Соловьев — в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу";
© Фото : TEFI_RussiaВладимир Соловьев на церемонии награждения премией ТЭФИ-2025
Гости церемонии награждения премии ТЭФИ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : TEFI_Russia
Владимир Соловьев на церемонии награждения премией ТЭФИ-2025

программа "Вести 20:00" — в номинации "Вечерняя информационная программа";
"Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" — в номинации "Специальное телевизионное событие года";
программа "Сегодня 16:00" — в номинации "Дневная информационная программа";
Валерия Кораблева — в номинации "Ведущий дневной информационной программы";
Эрнест Мацкявичюс — в номинации "Ведущий вечерней информационной программы";
программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" — в номинации "Спортивное шоу / программа";
Роман Костомаров — в номинации "Ведущий спортивного шоу / программы";
программа "День добрых дел" — в номинации "Программа социальной направленности";
● программа "Большая игра" — в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу";
● работа "Захват аэропорта в Махачкале" — в номинации "Информационный сюжет".
Ведущими церемонии стали члены Академии российского телевидения Леонид Якубович и Анастасия Чернобровина. Мероприятие прошло в Государственном академическом Большом театре России.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения страны.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — фонд "Академия российского телевидения") — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".
Бронзовые статуэтки Орфей - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Национальная телевизионная премия ТЭФИ
Вчера, 01:43
 
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