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Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
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10:31 11.09.2024 (обновлено: 15:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972006316.html
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:31
2024-09-11T15:42
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екатеринбург
александр масляков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Церемония прощания проходит в центре "Планета КВН" в Москве. После прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. На церемонию прощания с телеведущим пришли его сын Александр Масляков, родственники и близкие, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, Константин Райкин и братья Аскольд и Эдгар Запашные, актриса Екатерина Скулкина. Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
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справки, россия, свердловск, екатеринбург, александр масляков, владимир путин, игорь кириллов, квн, умер александр масляков
Справки, Россия, Свердловск, Екатеринбург, Александр Масляков, Владимир Путин, Игорь Кириллов, КВН, Умер Александр Масляков

Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРодственники телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
Родственники телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в Планете КВН - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Родственники телеведущего Александра Маслякова во время гражданской панихиды в "Планете КВН"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
Церемония прощания проходит в центре "Планета КВН" в Москве. После прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
На церемонию прощания с телеведущим пришли его сын Александр Масляков, родственники и близкие, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, Константин Райкин и братья Аскольд и Эдгар Запашные, актриса Екатерина Скулкина.
Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
 
СправкиРоссияСвердловскЕкатеринбургАлександр МасляковВладимир ПутинИгорь КирилловКВНУмер Александр Масляков
 
 
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