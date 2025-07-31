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Путин поздравил Якубовича с юбилеем - РИА Новости, 31.07.2025
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Шоубиз
 
10:34 31.07.2025 (обновлено: 11:49 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/yakubovich-2032528193.html
Путин поздравил Якубовича с юбилеем
Путин поздравил Якубовича с юбилеем - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поздравил Якубовича с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:34:00+03:00
2025-07-31T11:49:00+03:00
шоубиз
леонид якубович
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле Чудес" – настоящего долгожителя на телевидении", - говорится в телеграмме.Президент пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.
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леонид якубович, общество, владимир путин, россия
Шоубиз, Леонид Якубович, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Путин поздравил телеведущего Якубовича с юбилеем

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛеонид Якубович
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле Чудес" – настоящего долгожителя на телевидении", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Биография Леонида Якубовича
02:54
 
ШоубизЛеонид ЯкубовичОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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