https://ria.ru/20250731/yakubovich-2032528193.html

Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Путин поздравил Якубовича с юбилеем - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:34:00+03:00

2025-07-31T10:34:00+03:00

2025-07-31T11:49:00+03:00

шоубиз

леонид якубович

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле Чудес" – настоящего долгожителя на телевидении", - говорится в телеграмме.Президент пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

https://ria.ru/20250731/yakubovich-2032113513.html

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леонид якубович, общество, владимир путин, россия