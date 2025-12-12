Леонида Французова похоронили в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заслуженного артиста России, юмориста, автора "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонида Французова похоронили на Подмосковном кладбище в Востряково, передает корреспондент РИА Новости.
Французов скончался 9 декабря в возрасте 87 лет из-за онкологии. Церемония прощания и отпевания прошла в пятницу в Москве в зале "Ритуал". Похоронили артиста через несколько часов на его родине в городском округе Домодедово, в поселке Востряково.
На похоронах Французова были самые близкие: друзья, родные, коллеги. Каждый из присутствующих отзывался об артисте, как о человеке "с большой душой и сердцем". На церемонию прощания пришли юмористы "Аншлага", актер-сатирик Сергей Дроботенко, актриса Елена Воробей, актриса Клара Новикова и многие другие. Также присутствовали друзья детства, юности, которые с теплом вспоминали годы, связанные с Французовым.
Венки на церемонию прощания прислали артист Владимир Винокуров, коллеги, друзья и родные Французова. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Французов - заслуженный артист России, имеет пять правительственных наград. Лауреат четырёх конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка. Председатель Всероссийского объединения драматургов эстрады с первого дня его создания (1981 г.).
Исполнителями его произведений были Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросеева, Борис Брунов и многие другие. Автор программы "За кулисами смеха", автор сценариев в программах "Аншлаг", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", "Смехопанорама" и многих других.