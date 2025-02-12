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Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 12.02.2025
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Культура
 
15:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/strizhenov-1998878894.html
Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище
Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 12.02.2025
Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Отпевание артиста проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, там же с ним простились друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актрисы Лариса Лужина и Лариса Гузеева. Стриженова похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм". Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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россия, москва, ссср, олег стриженов, леонид якубович, елена малышева, мосфильм, новости культуры
Культура, Россия, Москва, СССР, Олег Стриженов, Леонид Якубович, Елена Малышева, Мосфильм, Новости культуры
Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВынос гроба на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Вынос гроба на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вынос гроба на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Отпевание артиста проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, там же с ним простились друзья и поклонники, среди них телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актрисы Лариса Лужина и Лариса Гузеева.
Олег Стриженов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Удивительная история любви Олега Стриженова
10 февраля, 17:50
Стриженова похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн "Мосфильм".
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Князь, картежник, космонавт: такие разные герои Олега Стриженова
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

Олег Стриженов в роли Гринева на съемках фильма Капитанская дочка

Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости / Борис Виленкин | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова Пиковая дама

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

© РИА Новости / Борис Виленкин
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2 из 8
© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанк

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

Изольда Извицкая и Олег Стриженов в фильме Сорок первый

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

© РИА Новости / В. Малышев
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

© РИА Новости
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4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

Заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме Перекличка

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости / Тимофеев | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

Кадр из кинофильма Белые ночи по роману Ф. М. Достоевского

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

© РИА Новости / Тимофеев
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Звезда пленительного счастья

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

Олег Стриженов

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 8

Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

© РИА Новости / Борис Виленкин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 8

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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