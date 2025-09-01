https://ria.ru/20250901/zdorove-2038875888.html

Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия

Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 01.09.2025

Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия

Телеведущий Леонид Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья, саркастично подчеркнув, что "еле-еле" три раза в неделю играет в теннис с... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья, саркастично подчеркнув, что "еле-еле" три раза в неделю играет в теннис с предварительной силовой нагрузкой, сообщил РИА Новости концертный директор телеведущего Табриз Шахиди. Ранее в СМИ появилась информация об якобы ухудшении состояния здоровья Якубовича на фоне сахарного диабета. "Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты (на вертолете - ред.)! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец", - иронично сказал Якубович, слова которого приводит Шахиди. Шахиди поделился с РИА Новости кадрами, на которых Якубович играет в теннис, уточнив, что фото сделано сегодня утром в 9.00. Концертный директор телеведущего также передал видео, где Якубович управляет вертолетом.

