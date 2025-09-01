https://ria.ru/20250901/zdorove-2038875888.html
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия - РИА Новости, 01.09.2025
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия
Телеведущий Леонид Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья, саркастично подчеркнув, что "еле-еле" три раза в неделю играет в теннис с... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:42:00+03:00
2025-09-01T15:42:00+03:00
2025-09-01T15:42:00+03:00
культура
леонид якубович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032543701_0:178:3157:1954_1920x0_80_0_0_1285fa26a10efed2e81e6a1e8a52dd8e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья, саркастично подчеркнув, что "еле-еле" три раза в неделю играет в теннис с предварительной силовой нагрузкой, сообщил РИА Новости концертный директор телеведущего Табриз Шахиди. Ранее в СМИ появилась информация об якобы ухудшении состояния здоровья Якубовича на фоне сахарного диабета. "Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты (на вертолете - ред.)! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец", - иронично сказал Якубович, слова которого приводит Шахиди. Шахиди поделился с РИА Новости кадрами, на которых Якубович играет в теннис, уточнив, что фото сделано сегодня утром в 9.00. Концертный директор телеведущего также передал видео, где Якубович управляет вертолетом.
https://ria.ru/20250828/sud-2038155679.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032543701_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_6f3e84e11960db51f33d849226aac2b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид якубович
Культура, Леонид Якубович
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия
Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья, саркастично подчеркнув, что "еле-еле" три раза в неделю играет в теннис с предварительной силовой нагрузкой, сообщил РИА Новости концертный директор телеведущего Табриз Шахиди.
Ранее в СМИ появилась информация об якобы ухудшении состояния здоровья Якубовича
на фоне сахарного диабета.
"Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты (на вертолете - ред.)! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец", - иронично сказал Якубович, слова которого приводит Шахиди.
Шахиди поделился с РИА Новости кадрами, на которых Якубович играет в теннис, уточнив, что фото сделано сегодня утром в 9.00. Концертный директор телеведущего также передал видео, где Якубович управляет вертолетом.