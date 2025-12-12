В Москве началась церемония прощания с Леонидом Французовым

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, юмористом, автором "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонидом Французовым началась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Французов скончался 9 декабря в возрасте 87 лет из-за онкологии. Церемония прощания проходит в пятницу в Москве. Похоронят артиста в этот же день на его родине в подмосковном поселке Востряково.
Проститься с Французовым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники, среди которых юмористы "Аншлага", актер-сатирик Сергей Дроботенко, актриса Елена Воробей, актриса Клара Новикова и многие другие.
Венки на церемонию прощания прислали друзья, коллеги, родные Французова.
Французов - заслуженный артист России, имеет пять правительственных наград, лауреат четырёх конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка. Председатель Всероссийского объединения драматургов эстрады с первого дня его создания (1981 г.).
Исполнителями его произведений были Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Аросева, Борис Брунов и многие другие. Автор программы "За кулисами смеха", автор сценариев в программах "Аншлаг", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", "Смехопанорама" и многих других.
