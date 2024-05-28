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В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича

В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича - РИА Новости, 28.05.2024

В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича

В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:55

2024-05-28T05:55

2024-05-28T05:55

культура

театр

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леонид якубович

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна", сообщили РИА Новости организаторы показа."Люди А. Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам. "Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви", — процитировали организаторы слова режиссера постановки Юрия Маковского.В центре сюжета семья офицера Группы "А" – элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина. Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

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Светлана Вовк

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