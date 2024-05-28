Рейтинг@Mail.ru
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:55 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/spektakl-1948633958.html
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича
В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:55
2024-05-28T05:55
культура
театр
спектакль
леонид якубович
новости культуры
что посмотреть
куда сходить
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151536/17/1515361713_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_39c0d5f7c8ad404fe31a6d9836a161aa.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна", сообщили РИА Новости организаторы показа."Люди А. Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам. "Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви", — процитировали организаторы слова режиссера постановки Юрия Маковского.В центре сюжета семья офицера Группы "А" – элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина. Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.
https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151536/17/1515361713_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_5452c0e3b53a8aa75e2decaf03243f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, спектакль, леонид якубович, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , президентский фонд культурных инициатив, москва
Культура, Театр, Спектакль, Леонид Якубович, Новости культуры, что посмотреть , куда сходить , Президентский фонд культурных инициатив, Москва
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича

Премьера спектакля "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича состоится в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна", сообщили РИА Новости организаторы показа.
"Люди А. Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам.
"Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви", — процитировали организаторы слова режиссера постановки Юрия Маковского.
В центре сюжета семья офицера Группы "А" – элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина.
Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.
Оперная певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова и российская балерина и актриса Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Мягкая сила или угроза порядку? Отменяют ли в мире русскую культуру
20 мая, 09:10
 
КультураТеатрСпектакльЛеонид ЯкубовичНовости культурычто посмотретькуда сходитьПрезидентский фонд культурных инициативМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала