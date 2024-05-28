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В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича
В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:55
2024-05-28T05:55
2024-05-28T05:55
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна", сообщили РИА Новости организаторы показа."Люди А. Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам. "Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви", — процитировали организаторы слова режиссера постановки Юрия Маковского.В центре сюжета семья офицера Группы "А" – элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина. Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, спектакль, леонид якубович, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , президентский фонд культурных инициатив, москва
Культура, Театр, Спектакль, Леонид Якубович, Новости культуры, что посмотреть , куда сходить , Президентский фонд культурных инициатив, Москва
В Москве состоится премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича
Премьера спектакля "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича состоится в Москве
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Москонцерт Холле" состоится премьера спектакля о спецназе "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова "неВойна", сообщили РИА Новости организаторы показа.
"Люди А. Выбор" посвящен сотрудникам спецподразделения "Альфа" и их женам.
"Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви", — процитировали организаторы слова режиссера постановки Юрия Маковского.
В центре сюжета семья офицера Группы "А" – элитного подразделения советского, а позже и российского спецназа. Служба в "Альфе" была детской мечтой главного героя. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина.
Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.