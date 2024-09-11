https://ria.ru/20240911/masljakov-1972040907.html

Якубович рассказал об Александре Маслякове

Якубович рассказал об Александре Маслякове - РИА Новости, 11.09.2024

Якубович рассказал об Александре Маслякове

Телеведущий Александр Масляков дарил улыбку всей стране, несмотря ни на что, всегда был на людях только в хорошем настроении, сказал его коллега Леонид... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:01

2024-09-11T12:01

2024-09-11T12:04

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеведущий Александр Масляков дарил улыбку всей стране, несмотря ни на что, всегда был на людях только в хорошем настроении, сказал его коллега Леонид Якубович. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. На церемонии прощания с Масляковым в концертном зале "Планета КВН" Якубович рассказал, что познакомился в Масляковым 57 лет назад, и его коллега совершенно не изменился за это время. "Наверняка, он был в дурном настроении, он мог злиться. Но несмотря ни на что, всей стране он дарил вот это", - сказал Якубович, показывая на фотографию Маслякова. Он отметил, что Маслякова зрители запомнят именно таким. "Надо обладать недюжинным характером, чтоб через все выносить на людей вот это - вот эту улыбку, вот это хорошее настроение, несмотря ни на что. Это очень трудно", - сказал Якубович. Телеведущий рассказал, что несколько лет назад решил выбросить записную книжку. "Они уходят, как это ни печально, они уходят, как устроила судьба. Но есть те, которые остаются навсегда. Иной раз хватаешь трубку телефона, позвонить папе, например. Вот он из таких людей" - поделился Якубович. Церемония прощания проходит в центре "Планета КВН" в Москве. После прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. На церемонию прощания с телеведущим пришли его сын Александр Масляков, родственники и близкие, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, Константин Райкин и братья Аскольд и Эдгар Запашные, актриса Екатерина Скулкина. Венки на похороны направили президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

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https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html

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Дарья Буймова

россия, свердловск, екатеринбург, александр масляков, леонид якубович, игорь кириллов, квн, культура, умер александр масляков