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Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году - РИА Новости, 21.07.2025
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14:10 21.07.2025 (обновлено: 15:35 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030406584.html
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году - РИА Новости, 21.07.2025
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
21 июля в городе Великие Луки Псковской области в квартире дома №3 на площади Юбилейная взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадало четыре человека, один... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:10:00+03:00
2025-07-21T15:35:00+03:00
справки
происшествия
взрыв газа
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21 июля в городе Великие Луки Псковской области в квартире дома №3 на площади Юбилейная взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадало четыре человека, один госпитализирован.16 июля в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме. Произошло обрушение нескольких квартир. В результате произошедшего погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу. По предварительной информации, причиной взрыва газа стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.7 июля в Курске из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме произошел взрыв. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, в доме обрушились часть стены и балкон. Один человек получил поверхностные ожоги и был госпитализирован.3 июля в Биробиджане Еврейской автономной области в пятиэтажном доме на улице Набережнойпроизошел хлопок бытового газа без последующего горения. Мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП, получил ожоги конечностей и был передан медикам.22 июня в Серове Свердловской области на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП были повреждены чердачное перекрытие и квартира. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа. Глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них были выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину доставили в ожоговый центр, однако позднее он скончался.14 июня в Архангельске произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме на улице 100-й Дивизии. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Два человека погибли, их тела были обнаружены при разборе конструкций.21 мая в Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа в квартире на верхнем этаже. По данным МЧС, после взрыва произошел пожар, который был локализован на десяти квадратных метрах. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребенок. Повреждения получили более 40 квартир и 66 автомобилей.6 мая в поселке Буланаш Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате инцидента были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пострадал один человек, он госпитализирован. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, взрыв мог произойти из-за неисправности водонагревателя, который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир. 4 мая в Москве на девятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами и часть кровли. В этот же день возгорание полностью ликвидировали. Погибли три человека, пострадали более десяти человек, среди них есть дети. По данным правоохранительных органов, квартира, в которой произошел взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было. 22 апреля в Махачкале в Дагестане в квартире в десятиэтажном панельном доме взорвался газ. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, обрушений в доме нет, были выбиты две оконные рамы. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Как сообщили в Госжилинспекции Дагестана, газ в многоэтажке подавался от собственной котельной, при этом договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования отсутствовал. 8 апреля в Липецке в многоквартирном доме в одной из квартир произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. Пострадала женщина – она получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени.27 марта в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Всего было повреждено 25 квартир. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали, они были доставлены в медучреждение.25 марта в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале (Дагестан) взорвался газ. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. По данным пресс-службы главы Дагестана Сергея Меликова, серьезные повреждения получили 19 квартир. Меликов также сообщил, что газ в доме в Махачкале, где произошел взрыв, подключался без существующих правил и постановки оборудования на учет. 3 февраля на первом этаже жилого дома в Туапсе на Кубани произошел взрыв бытового газа. За взрывом последовало горение на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. В результате ЧП пострадал один человек.4 февраля стало известно, что пострадавший 33-летний мужчина скончался в больнице. 17 января в жилом двухэтажном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек, семь человек спасены. Одна из жительниц дома погибла, вторая была доставлена в медицинское учреждение. Всего в доме зарегистрировано 28 человек. Вечером 6 января в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске (Карелия) произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали четыре человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Они были госпитализированы. Остальных жильцов дома эвакуировали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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96
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справки, происшествия, взрыв газа
Справки, Происшествия, взрыв газа

Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году

© Фото : СУ СК России по Псковской областиНа месте пожара в городе Великие Луки
На месте пожара в городе Великие Луки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СУ СК России по Псковской области
На месте пожара в городе Великие Луки. Архивное фото
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21 июля в городе Великие Луки Псковской области в квартире дома №3 на площади Юбилейная взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадало четыре человека, один госпитализирован.
16 июля в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме. Произошло обрушение нескольких квартир. В результате произошедшего погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу. По предварительной информации, причиной взрыва газа стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.
7 июля в Курске из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме произошел взрыв. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, в доме обрушились часть стены и балкон. Один человек получил поверхностные ожоги и был госпитализирован.
3 июля в Биробиджане Еврейской автономной области в пятиэтажном доме на улице Набережнойпроизошел хлопок бытового газа без последующего горения. Мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП, получил ожоги конечностей и был передан медикам.
22 июня в Серове Свердловской области на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП были повреждены чердачное перекрытие и квартира. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа. Глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них были выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину доставили в ожоговый центр, однако позднее он скончался.
14 июня в Архангельске произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме на улице 100-й Дивизии. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Два человека погибли, их тела были обнаружены при разборе конструкций.
21 мая в Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа в квартире на верхнем этаже. По данным МЧС, после взрыва произошел пожар, который был локализован на десяти квадратных метрах. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребенок. Повреждения получили более 40 квартир и 66 автомобилей.
6 мая в поселке Буланаш Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате инцидента были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пострадал один человек, он госпитализирован. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, взрыв мог произойти из-за неисправности водонагревателя, который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир.
4 мая в Москве на девятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами и часть кровли. В этот же день возгорание полностью ликвидировали. Погибли три человека, пострадали более десяти человек, среди них есть дети. По данным правоохранительных органов, квартира, в которой произошел взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было.
22 апреля в Махачкале в Дагестане в квартире в десятиэтажном панельном доме взорвался газ. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, обрушений в доме нет, были выбиты две оконные рамы. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Как сообщили в Госжилинспекции Дагестана, газ в многоэтажке подавался от собственной котельной, при этом договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования отсутствовал.
8 апреля в Липецке в многоквартирном доме в одной из квартир произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. Пострадала женщина – она получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени.
27 марта в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Всего было повреждено 25 квартир. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали, они были доставлены в медучреждение.
25 марта в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале (Дагестан) взорвался газ. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. По данным пресс-службы главы Дагестана Сергея Меликова, серьезные повреждения получили 19 квартир. Меликов также сообщил, что газ в доме в Махачкале, где произошел взрыв, подключался без существующих правил и постановки оборудования на учет.
3 февраля на первом этаже жилого дома в Туапсе на Кубани произошел взрыв бытового газа. За взрывом последовало горение на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. В результате ЧП пострадал один человек.
4 февраля стало известно, что пострадавший 33-летний мужчина скончался в больнице.
17 января в жилом двухэтажном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек, семь человек спасены. Одна из жительниц дома погибла, вторая была доставлена в медицинское учреждение. Всего в доме зарегистрировано 28 человек.
Вечером 6 января в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске (Карелия) произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали четыре человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Они были госпитализированы. Остальных жильцов дома эвакуировали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
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