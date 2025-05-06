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СК начал проверку после взрыва в Буланаше - РИА Новости, 06.05.2025
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09:05 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015202932.html
СК начал проверку после взрыва в Буланаше
СК начал проверку после взрыва в Буланаше - РИА Новости, 06.05.2025
СК начал проверку после взрыва в Буланаше
Следователи начали проверку после хлопка в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, сообщает региональное... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:05:00+03:00
2025-05-06T09:05:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после хлопка в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, сообщает региональное управление СК РФ. "Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, выясняется причина инцидента, для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. "Предполагаемой причиной инцидента является хлопок водонагревательного котла, который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир", - также рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован. По данным свердловской прокуратуры, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация, в результате ЧП пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире.
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происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК начал проверку после взрыва в Буланаше

СК начал проверку после взрыва квартире в пятиэтажке в Буланаше

© Фото : МЧС РФПоследствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МЧС РФ
Последствия взрыва газа в пятиэтажке в поселке Буланаш Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после хлопка в квартире пятиэтажки в поселке Буланаш Свердловской области, где пострадал один человек, сообщает региональное управление СК РФ.
"Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, выясняется причина инцидента, для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
"Предполагаемой причиной инцидента является хлопок водонагревательного котла, который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир", - также рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже, повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Эвакуированы 72 человека, пострадал один человек, он госпитализирован.
По данным свердловской прокуратуры, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация, в результате ЧП пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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