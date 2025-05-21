https://ria.ru/20250521/vzryv-2018171426.html
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 21.05.2025
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:00:00+03:00
2025-05-21T08:00:00+03:00
2025-05-21T09:33:00+03:00
ставрополь
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018187103_0:0:1238:696_1920x0_80_0_0_5bb085c3ab8d8408d27b42e043c45d81.jpg
НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале."Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", — написал он.На месте работают экстренные службы, дом отключили от коммуникаций, уточнил Ульянченко.Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже, вскоре пожар потушили.Специалистам предстоит обследовать здание, чтобы спланировать работы по восстановлению, добавил глава региона.
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018187103_0:0:928:696_1920x0_80_0_0_e270f442f50762d52e83127c5c214282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Ставрополь, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме
В Ставрополе прогремел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшая
НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости.
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале
.
"Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", — написал он.
На месте работают экстренные службы, дом отключили от коммуникаций, уточнил Ульянченко.
Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже, вскоре пожар потушили.
Специалистам предстоит обследовать здание, чтобы спланировать работы по восстановлению, добавил глава региона.