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В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 21.05.2025
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08:00 21.05.2025 (обновлено: 09:33 21.05.2025)
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В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 21.05.2025
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:00:00+03:00
2025-05-21T09:33:00+03:00
ставрополь
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале."Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", — написал он.На месте работают экстренные службы, дом отключили от коммуникаций, уточнил Ульянченко.Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже, вскоре пожар потушили.Специалистам предстоит обследовать здание, чтобы спланировать работы по восстановлению, добавил глава региона.
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ставрополь, происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Ставрополь, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме

В Ставрополе прогремел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшая

© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале.
"Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", — написал он.
На месте работают экстренные службы, дом отключили от коммуникаций, уточнил Ульянченко.
Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже, вскоре пожар потушили.
Специалистам предстоит обследовать здание, чтобы спланировать работы по восстановлению, добавил глава региона.
 
СтавропольПроисшествияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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