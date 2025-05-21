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В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме

В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 21.05.2025

В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме

В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T09:33:00+03:00

ставрополь

происшествия

ставропольский край

владимир владимиров

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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале."Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", — написал он.На месте работают экстренные службы, дом отключили от коммуникаций, уточнил Ульянченко.Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже, вскоре пожар потушили.Специалистам предстоит обследовать здание, чтобы спланировать работы по восстановлению, добавил глава региона.

ставрополь

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставрополь, происшествия, ставропольский край, владимир владимиров