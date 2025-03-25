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В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи - РИА Новости, 25.03.2025
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16:39 25.03.2025 (обновлено: 17:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007233179.html
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи - РИА Новости, 25.03.2025
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи
Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:39:00+03:00
2025-03-25T17:24:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. "По данному подъезду максимум 10 семей было заселено. На момент взрыва было две семьи… Решение суда об установлении права собственности получено в 2021 году, дом на баланс города не сдан ", – сказал представитель УК на заседании комиссии по ЧС под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007171531.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи

Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ

© Фото : Госжилинспекция РД/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Госжилинспекция РД/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь".
Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы.
"По данному подъезду максимум 10 семей было заселено. На момент взрыва было две семьи… Решение суда об установлении права собственности получено в 2021 году, дом на баланс города не сдан ", – сказал представитель УК на заседании комиссии по ЧС под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Газ в доме в Махачкале, где прогремел взрыв, подключили не по правилам
Вчера, 13:05
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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