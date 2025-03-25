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В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи - РИА Новости, 25.03.2025
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи
Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:39:00+03:00
2025-03-25T16:39:00+03:00
2025-03-25T17:24:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. "По данному подъезду максимум 10 семей было заселено. На момент взрыва было две семьи… Решение суда об установлении права собственности получено в 2021 году, дом на баланс города не сдан ", – сказал представитель УК на заседании комиссии по ЧС под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007171531.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи
Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ