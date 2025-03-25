https://ria.ru/20250325/vzryv-2007233179.html

В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи

В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи - РИА Новости, 25.03.2025

В подъезде дома в Махачкале, где взорвался газ, находились две семьи

Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:39:00+03:00

2025-03-25T16:39:00+03:00

2025-03-25T17:24:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007170547_0:355:960:895_1920x0_80_0_0_b0ad1f55352dcaf3e793be5458c51f3e.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Две семьи находились в квартирах в подъезде дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщил представитель управляющей компании "Новая жизнь". Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. "По данному подъезду максимум 10 семей было заселено. На момент взрыва было две семьи… Решение суда об установлении права собственности получено в 2021 году, дом на баланс города не сдан ", – сказал представитель УК на заседании комиссии по ЧС под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007171531.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан