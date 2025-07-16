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В Новосибирской области назвали возможную причину взрыва газа в доме - РИА Новости, 16.07.2025
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12:59 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html
В Новосибирской области назвали возможную причину взрыва газа в доме
В Новосибирской области назвали возможную причину взрыва газа в доме - РИА Новости, 16.07.2025
В Новосибирской области назвали возможную причину взрыва газа в доме
Неосторожное обращение с газовым оборудованием, по предварительным данным, могло стать причиной взрыва газа и обрушения части многоквартирного двухэтажного дома РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:59:00+03:00
2025-07-16T12:59:00+03:00
происшествия
новосибирский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Неосторожное обращение с газовым оборудованием, по предварительным данным, могло стать причиной взрыва газа и обрушения части многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщил глава Новосибирского района Андрей Михайлов. В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. "Взрыв природного газа произошел сегодня в жилом двухэтажном 16-квартирном доме села Красный Яр. В результате обрушилось несколько квартир… По предварительной версии, со слов очевидцев, причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием", - написал Михайлов в своем Telegram-канале. Глава района пояснил, что на месте работает штаб по урегулированию чрезвычайной ситуации. Все жильцы эвакуированы. В Доме культуры поселка Красный Яр организован пункт временного пребывания. Михайлов пояснил, что первый подъезд практически не пострадал от взрыва - возможно, будет принято решение о том, чтобы его сохранить и снести только часть дома. Однако, по его словам, решение будет приниматься после комплексного обследования дома.
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происшествия, новосибирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области назвали возможную причину взрыва газа в доме

Михайлов: к взрыву газа в доме под Новосибирском могла привести неосторожность

© Фото : соцсетиМесто взрыва газа в поселке Красный Яр
Место взрыва газа в поселке Красный Яр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : соцсети
Место взрыва газа в поселке Красный Яр
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Неосторожное обращение с газовым оборудованием, по предварительным данным, могло стать причиной взрыва газа и обрушения части многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщил глава Новосибирского района Андрей Михайлов.
В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести.
"Взрыв природного газа произошел сегодня в жилом двухэтажном 16-квартирном доме села Красный Яр. В результате обрушилось несколько квартир… По предварительной версии, со слов очевидцев, причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием", - написал Михайлов в своем Telegram-канале.
Глава района пояснил, что на месте работает штаб по урегулированию чрезвычайной ситуации. Все жильцы эвакуированы. В Доме культуры поселка Красный Яр организован пункт временного пребывания.
Михайлов пояснил, что первый подъезд практически не пострадал от взрыва - возможно, будет принято решение о том, чтобы его сохранить и снести только часть дома. Однако, по его словам, решение будет приниматься после комплексного обследования дома.
Работа МЧС на месте взрыва газа в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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ПроисшествияНовосибирский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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