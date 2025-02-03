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В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал
В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал - РИА Новости, 03.02.2025
В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал
Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек, пожар уже ликвидирован, прокуратурой проводится... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:38:00+03:00
2025-02-03T17:38:00+03:00
2025-02-03T19:19:00+03:00
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
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СОЧИ, 3 фев - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек, пожар уже ликвидирован, прокуратурой проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края."Межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на первом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: Максима Горького, дом 1, город Туапсе, есть пострадавший", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Как пояснили в региональном главке МЧС, за взрывом газа последовало горение на площади 60 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, из здания эвакуировали 18 человек. Сейчас на месте ЧП работают следователи, установлено, что пострадавшим оказался 33-летний мужчина, который во время взрыва газа находился в квартире, ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
туапсинский район
краснодарский край
туапсе
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа МЧС на месте пожара в Туапсе
Сотрудники МЧС России потушили пожар в Туапсе
На улице Максима Горького произошел хлопок газовоздушной смеси в 2-этажном многоквартирном доме. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 60 квадратах. Огнеборцы эвакуировали на улицу 18 человек, из них 2 детей. К сожалению, пострадал один человек, он госпитализирован.
На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники.
2025-02-03T17:38
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе
В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Туапсинском районе