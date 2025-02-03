https://ria.ru/20250203/vzryv-1997152183.html

В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал

В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал - РИА Новости, 03.02.2025

В жилом доме на Кубани взорвался бытовой газ, один человек пострадал

Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек, пожар уже ликвидирован, прокуратурой проводится... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:38:00+03:00

2025-02-03T17:38:00+03:00

2025-02-03T19:19:00+03:00

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997169555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49ff91ba8933c09786fb062f67b087f8.jpg

СОЧИ, 3 фев - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек, пожар уже ликвидирован, прокуратурой проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края."Межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на первом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: Максима Горького, дом 1, город Туапсе, есть пострадавший", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Как пояснили в региональном главке МЧС, за взрывом газа последовало горение на площади 60 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, из здания эвакуировали 18 человек. Сейчас на месте ЧП работают следователи, установлено, что пострадавшим оказался 33-летний мужчина, который во время взрыва газа находился в квартире, ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте пожара в Туапсе Сотрудники МЧС России потушили пожар в Туапсе На улице Максима Горького произошел хлопок газовоздушной смеси в 2-этажном многоквартирном доме. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 60 квадратах. Огнеборцы эвакуировали на улицу 18 человек, из них 2 детей. К сожалению, пострадал один человек, он госпитализирован. На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники. 2025-02-03T17:38 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе