https://ria.ru/20250716/raboty-2029488979.html

В Новосибирской области завершили спасательные работы на месте взрыва газа

В Новосибирской области завершили спасательные работы на месте взрыва газа - РИА Новости, 16.07.2025

В Новосибирской области завершили спасательные работы на месте взрыва газа

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирской области завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:59:00+03:00

2025-07-16T14:59:00+03:00

2025-07-16T14:59:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029392779_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0cfe4f0804f4b50fde93c61f18a30475.jpg

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирской области завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.В 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным облминздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести."Аварийно-спасательные работы в Новосибирской области завершены. На месте проведения работ сотрудники МЧС России продолжают демонтаж кровли и нависающих конструкций, представляющих опасность обрушения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте задействованы 110 человек, тяжелая механизированная техника и гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Подчеркивается, что для разведки места обрушения и координации действий спасателей применяется беспилотная авиационная система."Под завалами людей больше не обнаружено. В результате произошедшего погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу", - сообщили в ГУМЧС РФ по Новосибирской области.

https://ria.ru/20250716/telo-2029436742.html

россия

новосибирская область

новосибирский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)