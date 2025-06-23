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В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 23.06.2025
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08:59 23.06.2025 (обновлено: 09:01 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/postradavshiy-2024744898.html
В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа
В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 23.06.2025
В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа
Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, где случился хлопок газа в воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:59:00+03:00
2025-06-23T09:01:00+03:00
происшествия
серов
екатеринбург
свердловская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, где случился хлопок газа в воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе 40-й больницы Екатеринбурга, где мужчина и проходил лечение. "Да, скончался, подтверждаю", - сказала собеседница агентства. По информации окружного главка МЧС, утром 22 июня в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира, были госпитализированы четыре человека. Хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Позднее глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину из Серова доставили в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга. Также следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Серове был введен режим ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250622/vzryv-2024583270.html
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серов
екатеринбург
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происшествия, серов, екатеринбург, свердловская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серов, Екатеринбург, Свердловская область, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа

В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке

© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской областиПоследствия взрыва бытового газа в Серове, Свердловская область
Последствия взрыва бытового газа в Серове, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Свердловской области
Последствия взрыва бытового газа в Серове, Свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, где случился хлопок газа в воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе 40-й больницы Екатеринбурга, где мужчина и проходил лечение.
"Да, скончался, подтверждаю", - сказала собеседница агентства.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Появились подробности взрыва газа в Свердловской области
Вчера, 09:09
По информации окружного главка МЧС, утром 22 июня в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира, были госпитализированы четыре человека. Хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Позднее глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину из Серова доставили в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга.
Также следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Серове был введен режим ЧС муниципального характера.
Последствия взрыва бытового газа в Серове, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Серове при взрыве газа в пятиэтажке пострадал четырехлетний ребенок
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияСеровЕкатеринбургСвердловская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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