https://ria.ru/20250623/postradavshiy-2024744898.html

В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа

В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа - РИА Новости, 23.06.2025

В Серове умер мужчина, пострадавший при взрыве газа

Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, где случился хлопок газа в воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:59:00+03:00

2025-06-23T08:59:00+03:00

2025-06-23T09:01:00+03:00

происшествия

серов

екатеринбург

свердловская область

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, где случился хлопок газа в воскресенье, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе 40-й больницы Екатеринбурга, где мужчина и проходил лечение. "Да, скончался, подтверждаю", - сказала собеседница агентства. По информации окружного главка МЧС, утром 22 июня в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира, были госпитализированы четыре человека. Хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Позднее глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину из Серова доставили в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга. Также следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Серове был введен режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250622/vzryv-2024583270.html

https://ria.ru/20250622/rebenok-2024611915.html

серов

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, серов, екатеринбург, свердловская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)