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Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске - РИА Новости, 07.07.2025
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17:31 07.07.2025 (обновлено: 18:14 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске - РИА Новости, 07.07.2025
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске
Взрыв в многоэтажке в Курске произошел из-за утечки бытового газа, один человек получил поверхностные ожоги, его везут в больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:31:00+03:00
2025-07-07T18:14:00+03:00
происшествия
курск
александр хинштейн
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КУРСК, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Курске произошел из-за утечки бытового газа, один человек получил поверхностные ожоги, его везут в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора, что в доме обрушились часть стены и балкон.В Следственном комитете по региону сообщили, что сотрудники разбираются, при каких обстоятельствах произошел взрыв, а также устанавливают, чьи действия привели к инциденту.
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происшествия, курск, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске

Хинштейн: взрыв в многоэтажном доме в Курске произошел из-за утечки газа

© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/Telegram
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
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КУРСК, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Курске произошел из-за утечки бытового газа, один человек получил поверхностные ожоги, его везут в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора, что в доме обрушились часть стены и балкон.
В Следственном комитете по региону сообщили, что сотрудники разбираются, при каких обстоятельствах произошел взрыв, а также устанавливают, чьи действия привели к инциденту.
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ПроисшествияКурскАлександр Хинштейн
 
 
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