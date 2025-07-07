https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html

Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске

Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске - РИА Новости, 07.07.2025

Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске

Взрыв в многоэтажке в Курске произошел из-за утечки бытового газа, один человек получил поверхностные ожоги, его везут в больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:31:00+03:00

2025-07-07T17:31:00+03:00

2025-07-07T18:14:00+03:00

происшествия

курск

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027723234_37:281:1243:960_1920x0_80_0_0_78efc4ea623ec08b5cf1207eff0acc24.jpg

КУРСК, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Курске произошел из-за утечки бытового газа, один человек получил поверхностные ожоги, его везут в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора, что в доме обрушились часть стены и балкон.В Следственном комитете по региону сообщили, что сотрудники разбираются, при каких обстоятельствах произошел взрыв, а также устанавливают, чьи действия привели к инциденту.

https://ria.ru/20250707/delo--2027672721.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, александр хинштейн