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Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек
Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек - РИА Новости, 05.05.2025
Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек
Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:30:00+03:00
2025-05-05T09:30:00+03:00
2025-05-05T10:29:00+03:00
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."После тушения были обнаружены тела трех человек", — сообщил собеседник агентства.Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Генерала Тюленева, 39, где загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.Около 23:00 мск в воскресенье возгорание полностью ликвидировали. По различным данным, пострадали более десяти человек, среди них есть дети.Как заявили агентству в правоохранительных органах, квартира, где произошел пожар, сдавалась в аренду, в момент ЧП арендатора в ней не было.Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Для установления точной причины ЧП будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-05T09:30
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PT0M10S
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-05T09:30
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек
Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы выросло до трех человек