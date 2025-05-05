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Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек - РИА Новости, 05.05.2025

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до трех человек

Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:30:00+03:00

2025-05-05T09:30:00+03:00

2025-05-05T10:29:00+03:00

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."После тушения были обнаружены тела трех человек", — сообщил собеседник агентства.Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Генерала Тюленева, 39, где загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.Около 23:00 мск в воскресенье возгорание полностью ликвидировали. По различным данным, пострадали более десяти человек, среди них есть дети.Как заявили агентству в правоохранительных органах, квартира, где произошел пожар, сдавалась в аренду, в момент ЧП арендатора в ней не было.Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Для установления точной причины ЧП будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-05T09:30 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)